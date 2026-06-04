SUA anulează livrarea de rachete Tomahawk către Germania, de teama unei reacții din partea Rusiei

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Pentagonul intenționează să anuleze un plan de livrare a rachetelor Tomahawk către Germania, parțial din cauza îngrijorării că Rusia va interpreta gestul drept o escaladare – o răsturnare surprinzătoare a unui acord de lungă durată cu unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii, scrie Politico.

Oficiali americani se tem că Moscova va riposta dacă administrația Trump va continua cu desfășurarea acestor rachete de precizie în centrul continentului, potrivit a doi oficiali europeni și unui oficial american. Renunțarea la acord ar însemna însă retragerea unui angajament asumat în mandatul Biden și ar lăsa Berlinul fără capabilități de apărare pe care liderii germani spun că le consideră vitale.

Decizia se înscrie într-o retragere mai largă a Americii din NATO – care include anularea desfășurării a mii de soldați americani în Germania și planuri de retragere a unor active militare – pe măsură ce SUA dezmembrează parteneriatele strânse care au cimentat relația transatlantică timp de generații.

Europa „poate să își asume un rol mai mare acum și pe termen scurt”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO și șeful forțelor americane în Europa, în fața liderilor militari săptămâna aceasta. America, a spus el, își va „reorienta” echipamentele și forțele în altă parte.

Oficialii americani sunt îngrijorați și de reducerea stocurilor de armament ale SUA, nu doar de reacția Rusiei. Statele Unite au consumat mii de rachete Tomahawk și Patriot în primele săptămâni ale războiului cu Iranul. Secretarul Apărării Pete Hegseth a declarat luna trecută în fața Congresului că înlocuirea munițiilor consumate va dura „luni și ani”.

Renunțarea probabilă la livrarea Tomahawk-urilor este deosebit de îngrijorătoare pentru oficialii germani, care se grăbesc să modernizeze o armată atrofiată pentru a putea face față agresiunii ruse.

Cancelarul Friedrich Merz declarase luna trecută că nu se mai așteaptă ca SUA să staționeze rachete Tomahawk în Germania, invocând disponibilitatea limitată a acestor rachete de croazieră cu rază de acțiune de peste 1.600 de kilometri.

„Americanii nu au suficiente nici pentru ei în momentul de față”, a spus Merz la televiziunea publică germană.

Tot săptămâna aceasta, SUA au anunțat noi modificări ale rolului lor în NATO, în cadrul unei conferințe trimestriale a liderilor militari. Acestea includ reduceri de avioane de vânătoare, drone și unități navale, potrivit publicației WELT.

„Scopul este să oferim aliaților informațiile și claritatea de care au nevoie pentru a avansa cât mai rapid și eficient posibil”, a declarat un oficial al Departamentului Apărării, care a vorbit sub anonimat. Este vorba despre „aliați care își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”.

Pentagonul nu a răspuns solicitărilor de comentariu.

Berlinul resimte această retragere în mod acut. Pentagonul a anulat în primăvara aceasta desfășurarea a 5.000 de soldați americani în Germania – o decizie care a uluit oficialii europeni și conservatorii americani pro-apărare. Decizia, care reduce efectivele la nivelul de dinainte de războiul din Ucraina, a venit după ce Merz a spus că președintele Trump „s-a umilit pe sine” prin războiul cu Iranul.

Potrivit a doi oficiali americani din domeniul apărării, Pentagonul nu a publicat încă planul pentru acești soldați și nici nu a precizat dacă ar putea fi redistribuiți în altă parte a Europei.

Dacă SUA se tem de reacția Moscovei, Germania și restul Europei trebuie să facă față unui război total între Rusia și Ucraina chiar la granițele lor. Forțele ruse au desfășurat de mult timp rachete cu capabilitate nucleară Iskander în enclava Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, și au amplasat rachete cu rază medie de acțiune Orejnik în Belarus, care pot atinge orice punct din Europa în câteva minute.

Oficialii din Europa de Est și Centrală urmăresc cu îngrijorare aceste mișcări, în timp ce mai lucrează încă la dezvoltarea unor sisteme proprii comparabile.

„Am depus o cerere oficială americanilor în urmă cu un an și jumătate pentru importul – adică achiziția – de rachete Tomahawk”, a declarat luna trecută ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, la televiziunea publică. „Așteptăm încă un răspuns. Dar, sincer, dat fiind contextul actual, nu am mari speranțe în această privință”.

Pistorius și-a exprimat interesul pentru achiziționarea sistemului american de lansatoare terestre Typhon – care utilizează rachete Tomahawk – cu ocazia unei vizite la Washington în iulie anul trecut, potrivit ministerului german al Apărării. De atunci, nu a primit niciun răspuns.

Oficialii germani explorează alternative europene pentru a acoperi golul în materie de lovituri de precizie la distanță mare.

Dezbaterea de la Berlin vizează mai puțin un anumit sistem de armament și mai mult ritmul în care Germania poate dobândi capacitatea de a viza obiective la distanță – prin achiziții imediate, producție extinsă împreună cu aliații sau dezvoltare europeană pe termen lung.

Dronele și sistemele mai ieftine pot ajuta, dar planificatorii militari germani nu le consideră un substitut echivalent pentru rachetele de tip Tomahawk.

Îngrijorarea mai largă a Berlinului este că retragerea americană va forța Europa să acopere golurile militare mai repede decât poate livra industria de apărare.