Scenariile în care Rusia ia în calcul folosirea armei nucleare până în 2036. România e printre țările NATO cele mai expuse acestui risc

Lansarea unei rachete nucleare balistice intercontinentale, în cadrul unui exercițiu al armatei ruse. Foto: Profimedia Images

Utilizarea de către Rusia a armelor nucleare, anexarea Ucrainei, prăbușirea Uniunii Europene, criza „americocentrismului” și victoria totală a Kremlinului în războiul ideologic cu Occidentul: așa arată câteva din scenariile probabile pentru anul 2036, prezentate în cadrul unui raport intitulat „Principalele amenințări la adresa Rusiei în al doilea sfert al secolului XXI”, care a fost prezentat joi, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Folosirea armei nucleare ar afecta cel mai mult țările NATO de pe Flancul Estic, adică Polonia, România și țările baltice, a avertizat un expert militar polonez.

Documentul a fost elaborat de principalul ideolog al lui Putin, Aleksandr Dughin, împreună cu oligarhul media ortodox, Konstantin Malofeev, informează mk.ru.

Conform lui Dughin și lui Malofeev, acest document este „discutat activ” la nivel înalt, mai exact la Academia Prezidențială de Economie și Administrație Publică și, în special, la Academia Militară a Statului Major General al armatei ruse.

Pentru analiză, autorii au identificat 15 amenințări împărțite în 5 domenii (geopolitică, ideologie, demografie, economie și tehnologie) și au prezis dinamica acestora până în 2036 și mai departe până în 2050.

Pentru fiecare dintre aceste amenințări, autorii au urmărit evoluția din 2000, până în 2014, până în perspectiva anilor 2036 și 2050. Fiecărei variante i s-a atribuit unul dintre cele trei scenarii: „bun”, „rău” și „inerțial”.

Folosirea armelor nucleare nu aparține unui scenariu de tip „cea mai rea soluție posibilă”, a declarat oligarhul rus Constantin Malofeev, la forumul de la Sankt Petersburg. Foto: Profimedia Images

2036 a fost ales ca punct de referință deoarece până în acest an Putin va rămâne la conducerea Rusiei, după ce în 2021 a promulgat o lege prin care a modificat special Constituția în acest sens. În 2036, Putin ar avea 84 de ani.

În opinia autorilor raportului, „un scenariu bun” pentru 2036 este victoria Rusiei în războiul ucrainean. Pentru Ucraina, sunt astfel luate în considerare trei opțiuni favorabile Kremlinului - crearea unui stat-tampon, aflat complet sub controlul Moscovei, aderarea la Federația Rusă, sau înființarea unui „nou stat slav”. Astfel de variante vor consolida puterea Rusiei pe scena mondială și vor duce, până în 2050, la prăbușirea completă a Occidentului, arată autorii documentului.

În schimb, „un scenariu rău” pentru Moscova în 2036 ar presupune înfrângerea armatei ruse în Ucraina, aderarea Ucrainei la NATO, apariția unor noi conflicte și „tendința pierderii tuturor statelor post-sovietice”. Până în 2050, acest scenariu va duce la „colonizarea” Rusiei, pierderea completă a suveranității și triumful unei „lumi unipolare”.

Există, de asemenea, un scenariu „inerțial”, care presupune hegemonia Washingtonului sau a Beijingului (în detrimentul Moscovei), un conflict ucrainean înghețat și o Rusie „limitată regional” și care și-a pierdut capacitatea de a modela ordinea globală.

Rușii se „ceartă” pe scenariile în care să folosească arma atomică. „Acesta e un diagnostic”

În aceste condiții, autorii consideră utilizarea armelor nucleare până în 2036 drept „un scenariu probabil”.

Maciej Korowaj, un analist militar polonez, fost ofițer de informații și specializat pe studierea armatei ruse, a atras atenția că, inițial, folosirea de arme nucleare era inclusă în „scenariul bun” și că Malofeev l-a acuzat pe Dughin că a transferat acest element într-un scenariu intermediar, sau „inerțial”, cum a fost numit în analiză.

MGŁA WOJNY - NA HORYZONCIE GAMBIT NUKLEARNY



Spojrzenie na rosyjską projekcję przyszłości, w której broń nuklearna przestaje być ostatecznością



(Uwaga ! Analiza szczegółowa - długa)



Na Petersburskim Forum Ekonomicznym Małofiejew i Dugin zaprezentowali raport o przyszłości Rosji… pic.twitter.com/YpveF0BjeS — ppłk rez. Maciej Korowaj (@Maciej_Korowaj) June 3, 2026

„Asta nu e o anecdotă. E un diagnostic”, a spus Korowaj. „În gândirea strategică rusă de astăzi, dezbaterea nu se referă la utilizarea sau nu a armelor nucleare. Dezbaterea se referă la categoria de scenarii în care aceste arme să fie plasate”.

Analistul militar polonez atrage însă atenția asupra faptului că acest document a fost prezentat oficial la Academia Militară a Statului Major al General al armatei ruse.

„Academia Statului Major General nu este o academie militară obișnuită. Este un centru unde, timp de aproape douăzeci de ani, s-au născut concepte pe care Rusia le implementează apoi în practica operațională, în cadrul organismelor vii ale statelor suverane”, a spus fostul ofițer de informații polonez.

Astfel, Centrul pentru Studii Militare-Strategice al Statului Major General a început să lucreze din 2010 la un nou concept de desfășurare a operațiunilor militare: În Occident, acest concept e cunoscut acum sub denumirea de „război hibrid”.

Rușii îl numesc, precizează Korowaj, drept „război nonlinear”. Acest concept a fost cu succes implementat în timpul anexării peninsulei Crimeea de către Rusia.

Unul dintre arhitecții acestei operațiuni este generalul Alexei Diumin, cel care a condus personal „omuleții verzi” GRU din Crimeea.

Conform lui Maciej Korowaj, Diumin este, de fapt, unul din autorii raportului semnat de Malofeev și Dughin.

„Rămâne întrebarea cât de serios ar trebui luat materialul semnat de Malofeev și Dugin, din moment ce niciunul dintre ei nu deține oficial nicio funcție statală. În opinia mea, răspunsul nu se află în numele lor, ci în rețeaua de conexiuni din spatele lor. Așadar, când mă uit la acest raport, nu văd doi jurnaliști visând cu ochii deschiși. Văd un produs susținut de o echipă din culise de la Forțele de Operațiuni Speciale, de la Academia Statului Major General și chiar de Putin”, a spus analistul militar polonez.

„Nu este o analiză, ci un cadru mobilizator. Fie victorie totală, fie colaps”

Expertul militar polonez atrage atenția că raportul nu prezintă niciun fel de „scenariu moderat”.

„Nu există niciun scenariu în care Rusia să nu anexeze jumătate din Ucraina, să nu folosească arme nucleare și totuși să realizeze un fel de ordine acceptabilă. Această structură binară este deliberată și tocmai aceasta dezvăluie adevărata funcție a documentului. Nu este o analiză, ci un cadru mobilizator. Fie victorie totală, cu distrugerea ordinii europene, fie colaps și colonizare”, a spus Maciej Korowaj.

Astfel, dacă actualul curent conservator rus, cu sprijinul din umbră al generalilor GRU, tratează utilizarea armelor nucleare ca parte ori a unui „scenriu bun” sau „scenariu inert”, UE și NATO trebuie urgent să ia în considerare o astfel de amenințare.

Vladimir Putin ține un discurs în Piața Roșie din Moscova. Foto: Getty Images

„Trebuie să consolidăm credibilitatea descurajării nucleare la un nivel care să împiedice calculele rusești să considere opțiunea nucleară ca o strategie rațională. Și nu cred că am putea face asta cu forțe europene”, a spus fostul ofițer polonez de informații.

Documentul prezentat la forumul economic de la Sankt Petersburg prezintă, în opinia analistului polonez, „geografia ambiției” Rusiei lui Putin (dizolvarea UE și anexarea Ucrainei, dar fără ca ambițiile teritoriale ruse să se rezume la Ucraina) și prezintă, în același timp, ideea descurajării nucleare prin promovarea unui astfel de discurs - ca cel din raportul de față - care „normalizează” o astfel de variantă. Altfel spus: folosirea armei nucleare e adecvată atingerii obiectivelor care să ducă la „scenariul bun” sau măcar „inert” pentru Rusia.

Iar cea mai afectată regiune a Europei, în oricare din aceste scenarii este chiar Flancul Estic al NATO - prăbușirea UE, criza din SUA ori utilizarea de arme nucleare și căderea Ucrainei ar expune în primul rând țările aflate la frontiera cu Rusia și Ucraina - adică Polonia, România și țările baltice, a mai avertizat expertul militar polonez.

„Macroregiunea eurasiatică rusă, prăbușirea UE și criza americanocentrismului impun neutralizarea flancului estic al NATO - iar flancul estic este în principal Polonia, statele baltice și România”, a precizt Maciej Korowaj.