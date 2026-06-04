Harta lumii care arată unde va lovi cel mai puternic fenomenul El Niño în 2026: Ce regiuni vor fi afectate de caniculă severă

Wilfran Moufouma-Okia, șeful serviciilor de prognoză climatică din OMM prezintă grafice cu prognoza El Nino, 1 iunie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Condițiile specifice fenomenului El Niño sunt așteptate să revină și să influențeze temperaturile globale și modelele de precipitații, inclusiv în Statele Unite, în lunile următoare, potrivit Organizației Națiunilor Unite, transmite Newsweek.

Fenomenul meteorologic, care face parte dintr-un ciclu climatic global recurent, are o probabilitate de 80% să se formeze între iunie și august anul acesta și o probabilitate de 90% să apară înainte de luna noiembrie, a anunțat marți Organizația Meteorologică Mondială (OMM/WMO), principalul organism al ONU pentru climă.

Ultimul ciclu El Niño, din perioada 2023–2024, a fost unul dintre cele mai puternice cinci înregistrate vreodată și a contribuit la temperaturile globale record din 2024, a precizat OMM. Modelele de prognoză sugerează că următorul episod va avea cel puțin o intensitate moderată, existând posibilitatea să devină puternic.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că fenomenul trebuie tratat ca un „semnal urgent de alarmă climatică”, afirmând că El Niño „va turna combustibil pe focul unei lumi aflate în încălzire”, cu efecte care s-ar putea intensifica și răspândi rapid dincolo de granițe.

Zone afectate de caniculă severă din cauza El Niño

Datele OMM au arătat că, de la sfârșitul lunii aprilie până la mijlocul lunii mai, temperaturile la suprafața oceanului în Pacificul ecuatorial central-estic — regiunea-cheie de monitorizare — se apropiau de pragurile caracteristice fenomenului El Niño.

În același timp, Indicele Oscilației Sudice (Southern Oscillation Index) — componenta atmosferică a fenomenului El Niño — este, de asemenea, compatibil cu apariția condițiilor El Niño.

Prognozele sugerează efecte extinse în mare parte a globului, temperaturi peste media normală fiind probabile în aproape toate regiunile între iunie și august.

Perspectivele OMM bazate pe mai multe modele climatice indică o încălzire deosebit de puternică în vaste regiuni din Pacific, Africa, Asia și Americi, crescând riscul de valuri de căldură și agravând alte pericole climatice.

În ce regiuni va ploua mai mult

Se preconizează, de asemenea, modificări ale tiparelor de precipitații, conform caracteristicilor obișnuite ale fenomenului El Niño, aducând condiții mai umede în anumite zone din sudul Statelor Unite, sudul Americii de Sud, Cornul Africii și Asia Centrală.

Între timp, probabilitatea unor condiții mai uscate va crește în America Centrală, nordul Americii de Sud, Caraibe, Australia și anumite regiuni din sudul Asiei.

Schimbările temperaturii oceanelor ar putea influența și activitatea furtunilor, crescând potențialul de formare a cicloanelor în Pacificul central și estic, în timp ce sezonul uraganelor din Atlantic ar putea fi mai liniștit.

Ce este El Niño?

El Niño, caracterizat prin încălzirea apelor Oceanului Pacific, și La Niña, fenomenul său opus, caracterizat prin răcirea acestora, reprezintă faze ale Oscilației El Niño–Oscilația Sudică (ENSO), unul dintre principalii factori care influențează vremea la nivel global. Acest ciclu se manifestă neregulat la intervale de doi până la șapte ani, provocând variații previzibile ale temperaturilor oceanice și modificând tiparele obișnuite ale vânturilor și precipitațiilor în regiunile tropicale.

Evenimentele El Niño pot provoca condiții mai umede în statele sudice ale SUA, condiții mai uscate în anumite regiuni nordice și modificări ale extremelor de temperatură. Un „super El Niño” poate reduce activitatea uraganelor în Atlantic, dar poate favoriza apariția unui număr mai mare de uragane în Pacific.

Meteorologii definesc, în general, un super El Niño ca o situație în care temperaturile apei sunt cu cel puțin 2 grade Celsius peste media normală timp de mai multe luni. Din 1950 până în prezent au existat cinci episoade de super El Niño.

În Statele Unite, El Niño este cunoscut pentru influența sa asupra unei game largi de fenomene meteorologice, precum slăbirea sezonului uraganelor din Atlantic și intensificarea ploilor în timpul sezonului musonic din sud-vestul țării, a declarat anterior pentru Newsweek meteorologul principal AccuWeather, Tom Kines.

Când încep să se simtă efectele El Niño în 2026

Deși unele dintre efectele El Niño nu se vor manifesta pe deplin decât în timpul iernii, riscul crescut de averse în Munții Stâncoși și în sud-vestul Statelor Unite ar putea începe încă din luna iunie.

Au existat mai multe avertismente similare privind apropiata apariție a unui episod El Niño.

Luna trecută, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) a raportat o probabilitate de 60% ca fenomenul El Niño să se dezvolte între mai și iulie și cel puțin o probabilitate de 50% ca acesta să evolueze într-un super El Niño, conform modelelor de prognoză.

Între timp, Centrul pentru Predicții Climatice (Climate Prediction Center) a declarat în cea mai recentă actualizare publicată vineri că „El Niño este probabil să apară în curând”, estimând o probabilitate de 82% de formare între mai și iulie.

„Condițiile El Niño vor turna combustibil pe focul unei lumi aflate în încălzire”

În declarația sa, Guterres a adăugat:

„Condițiile El Niño vor turna combustibil pe focul unei lumi aflate în încălzire. Efectele vor lovi și mai puternic, se vor răspândi și mai departe și vor traversa granițele cu o viteză devastatoare. Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică pe măsura crizei — renunțarea la dependența de combustibilii fosili, accelerarea tranziției către surse regenerabile de energie, protejarea celor mai vulnerabili și implementarea sistemelor de avertizare timpurie pentru toți.”

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a îndemnat guvernele și agențiile să se pregătească pentru impacturile potențiale, avertizând asupra riscurilor crescute de secetă, precipitații abundente și valuri de căldură.

Ea a afirmat că avertizările timpurii și prognozele sezoniere vor fi esențiale pentru a ajuta guvernele, agențiile umanitare și sectoarele sensibile la climă, precum agricultura, energia și gestionarea resurselor de apă, să răspundă eficient.