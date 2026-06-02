"Pregătiţi-vă pentru revenirea iminentă a lui El Niño". ONU avertizează că "va fi o chestiune de viață și de moarte"

Agenția ONU prezice că fenomenul care amplifică extremele meteorologice are o probabilitate de 80% să se formeze înainte de septembrie. ONU a avertizat că lumea trebuie să se pregătească pentru revenirea iminentă a lui El Niño și pentru fenomenele meteorologice extreme pe care le aduce, notează The Guardian.

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat, marți, că puternicul fenomen meteorologic natural, care crește temperaturile globale și agravează unele precipitații, are o probabilitate de 80% să se formeze înainte de septembrie și de 90% să persiste până în noiembrie.

Specialiştii au mai constatat că majoritatea modelelor au proiectat revenirea fenomenului ciclic în ocean și atmosferă ca fiind „cel puțin moderată” ca intensitate și posibil puternică. Oamenii de știință au avertizat anterior că ar putea fi cea mai puternică din acest secol.

António Guterres, secretarul general al ONU, a declarat că lumea „trebuie să o trateze ca pe o avertizare climatică urgentă”.

Ce efecte va avea El Niño

"Efectele El Niño vor pune paie pe focul unei lumi care se încălzește”, a spus el. „Impactul va lovi și mai puternic, va ajunge și mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare.”

Cel mai recent El Niño, care a lovit în 2023-2024, a fost unul dintre cele cinci cele mai puternice înregistrate vreodată și a contribuit la un an 2024 extrem de cald, care a doborât recorduri globale de temperatură.

Organizația Meteorologică Mondială a declarat că temperaturi neobișnuit de ridicate sunt prognozate în aproape toate părțile planetei pentru următoarele trei luni și a avertizat asupra unei probabilități mai mari de ploi extreme și secetă.

Cum se manifestă El Niño

Deși fiecare eveniment El Niño este unic, oamenii de știință îl asociază de obicei cu ploi mai abundente în anumite părți ale Americii de Sud, sudul SUA, Cornul Africii și Asia Centrală. Condiții mai uscate lovesc de obicei America Centrală, nordul Americii de Sud, Caraibe, Australia, Indonezia și părți din Asia de Sud.

Apele calde pot, de asemenea, alimenta uraganele din centrul și estul Oceanului Pacific, dar împiedică formarea acestora în bazinul Atlanticului.

Descoperirea vine în contextul în care Europa de Vest revine după un mai neobișnuit de cald, în care recordurile de temperatură pentru luna respectivă au fost doborâte în Marea Britanie și Irlanda. Săptămâna trecută, OMM și Oficiul Meteorologic din Marea Britanie au avertizat că un an record pentru lume este aproape sigur înainte de sfârșitul deceniului, revenirea așteptată a fenomenului El Niño urmând să aibă loc chiar din 2027.

Gareth Redmond-King, de la Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), un grup de experți britanic, a declarat că ultimele descoperiri sunt „veste proastă” pentru aprovizionarea cu alimente, deoarece acestea sunt deja supuse presiunilor din cauza declinului climatic și a restricționării fluxurilor de îngrășăminte din cauza războiului din Iran.

„Ravagiile pe care El Niño le va provoca, deoarece probabil va aduce un alt an fierbinte, în 2027, va fi devastator pentru mulți fermieri și o chestiune de viață și de moarte pentru mult prea mulți oameni”, a spus el.

Condițiile El Niño apar o dată la câțiva ani și durează aproximativ 9 până la 12 luni.

În acești ani, vânturile care împing apele calde spre vest se înmoaie sau își schimbă direcția, permițând apelor de suprafață din acea parte a Pacificului să se încălzească.

Termenul „super El Niño”, respins

OMM a declarat că temperaturile la suprafața mării în anumite părți ale Pacificului, pe care oamenii de știință le folosesc ca referință, se apropie de pragurile El Niño de la sfârșitul lunii aprilie până la mijlocul lunii mai, alimentate de condiții de subsol neobișnuit de calde. A spus că și componenta atmosferică a El Niño a fost în concordanță cu dezvoltarea sa.

A respins termenul „super El Niño”, pe care unii oameni de știință l-au folosit în ultimele luni în anticiparea unui eveniment deosebit de puternic, deoarece acesta nu se încadrează în sistemul oficial de clasificare.

Guterres a declarat: „Singurul răspuns eficient este acțiunea climatică echivalentă cu criza - încetarea dependenței de combustibilii fosili, accelerarea trecerii la surse regenerabile, protejarea celor mai vulnerabili și implementarea unor sisteme de avertizare timpurie pentru toți.”

Cum influențează El Niño vremea din România

Fenomenul El Nino va continua să provoace creșteri semnificative ale temperaturilor până în 2027, favorizând totodată apariția unor episoade de vreme extremă, precum vijelii și grindină, pe durata întregii veri.

"Avem de-a face mai mult sau mai puțin cu urmări ale fenomenului El Nino, însă cu siguranță variabilitatea regională își va spune cuvântul. Până la urmă, Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global și aceasta nu înseamnă că nu este influențat și continentul european. Cel puțin ultimele date arată că Europa se încălzește în medie cu un grad mai mult decât celelalte continente și nici România nu face excepție.

Așteptând această tendință cu siguranță următoarea perioadă, cel puțin până la finalul anului și anul viitor, acest fenomen va avea efecte destul de puternice asupra creșterii temperaturii aerului.

În România, avem un debut de vară 2026 în care fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi unele accentuate: ploi torențiale, pe secvențe scurte de timp 15-25l/m², iar pe spații mici 40-60l/m², vijelie, pentru că este posibil să consemnăm și rafale de 45-55km/h.

Așadar, o săptămână care va fi caracterizată de frecvente perioade în care, pe parcursul după-amiazelor, aversele să fie torențiale, însoțite de intensificări ale vântului, vijelii și izolat căderi de grindină", a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.