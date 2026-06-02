Modelul Spaniei. Cum a reușit Madridul să reducă șomajul la un nivel record. 15% dintre angajați sunt străini

Spania a redus șomajul la un nivel record. FOTO: Getty Images

Piața muncii din Spania a înregistrat o nouă evoluție pozitivă în luna mai, odată cu începutul angajărilor pentru sezonul de vară. Numărul persoanelor aflate în șomaj a scăzut cu 36.323 față de luna aprilie, ajungând la 2,32 milioane, cel mai redus nivel pentru o lună mai din 2007 încoace, arată datele publicate marți de Ministerul Muncii de la Madrid, scrie Euronews.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul șomerilor a scăzut cu 134.162 de persoane.

Scăderea șomajului s-a observat în aproape toate sectoarele economiei. Serviciile au avut cea mai importantă contribuție, cu aproape 30.000 de șomeri mai puțin decât în aprilie. Numărul persoanelor fără loc de muncă a scăzut și în industrie, construcții și agricultură. Singura categorie în care s-a înregistrat o creștere a fost cea a persoanelor fără experiență profesională anterioară.

În paralel, sistemul de securitate socială din Spania a câștigat, în medie, 231.975 de contributori în luna mai. Numărul total al lucrătorilor înregistrați a ajuns astfel la 22,3 milioane, cel mai ridicat nivel de la începutul seriei de date comparabile.

Și cifra ajustată sezonier, care elimină efectele calendaristice, arată o evoluție pozitivă. Spania a ajuns la 22,1 milioane de persoane active pe piața muncii, după 64 de luni consecutive de creștere.

Creșteri record au fost înregistrate în rândul mai multor categorii: tineri, femei, bărbați, lucrători independenți și cetățeni străini. Numărul lucrătorilor străini a ajuns la 3,36 milioane, reprezentând aproximativ 15% din totalul persoanelor înregistrate în sistem.

Sectorul ospitalității a fost principalul motor al creării de locuri de muncă

În luna mai, domeniul a înregistrat aproape 66.000 de noi contributori față de aprilie, pe fondul creșterii turismului și al pregătirilor pentru sezonul estival. Sectorul se apropie acum de 1,68 milioane de lucrători.

Și activitățile administrative și serviciile de suport au avut o evoluție bună, cu aproximativ 27.000 de angajați în plus într-o singură lună. În ritm anual, sectorul sănătății și al serviciilor sociale a contribuit cel mai mult la creșterea ocupării, cu peste 77.000 de lucrători în plus.

Agricultura a recuperat o parte din pierderile anterioare, prin schema specială dedicată acestui sector, care a adăugat aproape 21.000 de contributori în luna mai. Totuși, bilanțul rămâne negativ în comparație cu anul trecut. În schimb, schema pentru lucrătorii casnici a continuat să scadă atât față de aprilie, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut.

Munca independentă a atins, de asemenea, un nou record în Spania. Numărul persoanelor care lucrează pe cont propriu a ajuns la 3,46 milioane. În ultimul an, aproape 46.000 de lucrători independenți au intrat în sistem, în special în activități profesionale, științifice și tehnice.

În funcție de gen, sistemul de securitate socială a înregistrat 11,7 milioane de bărbați contributori și 10,6 milioane de femei. Femeile reprezintă acum 47,45% din totalul persoanelor active pe piața muncii.

Șomajul în rândul femeilor a coborât la 1,4 milioane, cel mai scăzut nivel pentru o lună mai din 2008 încoace. Totuși, numărul femeilor fără loc de muncă rămâne mai mare decât cel al bărbaților, care depășește ușor 900.000.

Șomajul în rândul tinerilor a scăzut din nou, ajungând la 164.955 de persoane sub 25 de ani. Acesta este cel mai redus nivel de la începutul seriei de date. În această categorie, numărul tinerelor aflate în șomaj a fost mai mic decât cel al bărbaților.

Diferențele regionale rămân importante. Insulele Baleare au înregistrat cea mai mare scădere lunară a șomajului și cea mai mare creștere a numărului de contributori, cu aproape 48.200 de persoane în plus față de aprilie. În comparație cu anul trecut, Madridul a avut cea mai mare creștere în cifre absolute, cu 127.841 de lucrători înregistrați în plus.

În luna mai au fost semnate 572.061 de contracte permanente, reprezentând 43,2% din totalul contractelor. Numărul acestora a crescut atât față de luna precedentă, cât și de la începutul anului.

Cele mai recente date privind sprijinul pentru șomeri, aferente lunii aprilie, arată că în Spania au fost plătite 1,78 milioane de indemnizații. Suma medie primită de fiecare beneficiar a fost de 1.168,30 euro pe lună, cu 22,6 euro mai mult decât în urmă cu un an.