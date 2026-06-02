Americanii construiesc două turnuri zgârie-nori cu un avion Boeing 747 suspendat între ele. Cum arată acum cartierul „Aero1200”

Complexul imobiliar Aero1200 din Seattle, cu două clădiri turn și un avion Boeing 474, pe 1 iunie 2026. Sursa foto: Colaj Hepta/ Henriquez Partners

Seattle se pregătește să inaugureze unul dintre cele mai neobișnuite proiecte imobiliare din lume. În cartierul Denny Triangle, aproape de centrul orașului, dezvoltatorii ridică două turnuri rezidențiale de 48 de etaje, iar între ele au suspendat fuzelajul unui avion Boeing 747-400 dezafectat.

Proiectul, cunoscut sub numele de „Aero1200”, transformă celebrul avion într-un spațiu public destinat viitorilor locatari și promite să devină una dintre cele mai spectaculoase atracții arhitecturale din Seattle. Complexul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Avionul suspendat este un Boeing 747-400 cu numărul de înmatriculare N178UA, fost aparat al companiei United Airlines. Cu o lungime de aproximativ 76 de metri și o înălțime de aproape 20 de metri, aeronava este integrată între cele două turnuri rezidențiale și reprezintă elementul central al întregului proiect.

Pe lângă avionul suspendat, dezvoltarea include două piscine amplasate pe acoperișuri, o sală de evenimente Live Nation cu o capacitate de 2.300 de locuri și un magazin alimentar Trader Joe’s, printre numeroasele facilități planificate.

Avionul Boeing 747, supranumit „Regina Cerurilor”

Ideea de a integra un Boeing 747 în structura clădirii nu este întâmplătoare. Seattle este considerat locul de naștere al companiei Boeing, iar modelul 747, supranumit „Regina Cerurilor”, a fost produs în fabrica companiei din Everett, statul Washington, între 1968 și începutul anului 2023.

„Suntem Jet City, așa că de ce să nu adăugăm aeronava care a revoluționat transportul aerian modern?”, a declarat Matthew Burchette, curator senior la Muzeul Zborului din Seattle, potrivit The Points Guy.

Proiectul a fost conceput inițial de biroul Henriquez Partners Architects în colaborare cu dezvoltatorul canadian Westbank. Lucrările au început în 2018, însă au fost întârziate ani de zile din cauza pandemiei de COVID-19, a grevelor și a unor probleme financiare și juridice. În prezent, coordonarea proiectului este asigurată de compania canadiană OP Trust.

Cum a fost transportat fuzelajul avionului din California în Seattle

Transportul avionului până în Seattle a reprezentat o provocare inginerească uriașă. Planurile inițiale prevedeau integrarea unui Boeing 747 complet, însă pentru a putea fi mutată din cimitirul de avioane din Victorville, California, aeronava a fost tăiată în 39 de secțiuni.

Primele 16 componente au fost considerate transporturi „super-dimensionate”, necesitând escorte de poliție pe întreg traseul dintre California și statul Washington. Odată ajunse în apropierea Seattle-ului, piesele au fost transportate pe timpul nopții către șantier, cu închideri temporare de străzi și autorizații speciale.

În noiembrie 2025 a început reasamblarea avionului. Constructorii au eliminat podeaua originală și au creat o nouă structură metalică care leagă cele două turnuri. Peste aceasta au fost montate componentele originale ale fuzelajului.

Potrivit echipei de construcție, pentru refacerea avionului sunt necesare peste 60.000 de elemente noi de fixare, inclusiv nituri și șuruburi.

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale din SUA

Recent a fost instalată cabina de pilotaj completă, apoi stabilizatorul vertical, coada și partea frontală a aeronavei. Nasul avionului este ultima componentă adăugată și marchează simbolic finalizarea structurii.

Deocamdată nu a fost anunțată destinația exactă a spațiului amenajat în interiorul Boeingului 747. Există însă numeroase idei, de la o cafenea și o zonă pentru evenimente până la spații de recreere neconvenționale.

Indiferent de utilizarea finală, Aero1200 este deja considerat unul dintre cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale din America de Nord, o combinație între patrimoniul aviatic al Seattle-ului și dezvoltarea urbană modernă. Odată finalizat, complexul va oferi o imagine rar întâlnită: un Boeing 747 suspendat permanent între două clădiri zgârie-nori, la zeci de metri deasupra solului.