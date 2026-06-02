Anthropic oferă Uniunii Europene acces la Mythos, modelul AI atât de puternic încât a fost ținut departe de public

1 minut de citit Publicat la 11:25 02 Iun 2026 Modificat la 11:25 02 Iun 2026

Comisia Europeană a confirmat că au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanții companiei. Foto: Hepta

Compania americană Anthropic va permite Uniunii Europene să analizeze Mythos, unul dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială dezvoltate până în prezent, după luni de discuții purtate cu oficialii europeni, potrivit CNBC.

Comisia Europeană a confirmat că au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanții companiei și a salutat progresele făcute în vederea obținerii accesului la această tehnologie.

Potrivit oficialilor europeni, scopul principal este evaluarea riscurilor pe care astfel de sisteme le-ar putea genera în domeniul securității cibernetice.

Mythos, disponibil pentru un număr limitate de organizații

Mythos a fost lansat de Anthropic în luna aprilie într-un cadru restrâns, fiind disponibil doar pentru un număr limitat de organizații. Modelul a fost dezvoltat în cadrul proiectului Glasswing și este specializat în identificarea vulnerabilităților software și a punctelor slabe din sistemele informatice.

Capacitățile sale au atras rapid atenția experților în securitate. Modelul poate detecta mii de vulnerabilități necunoscute anterior, ceea ce îl transformă într-un instrument extrem de valoros pentru protecția infrastructurilor digitale. În același timp, specialiștii avertizează că aceeași tehnologie ar putea fi folosită și de infractori cibernetici pentru a descoperi și exploata breșe de securitate.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, a declarat că Mythos reprezintă doar începutul unei noi generații de modele extrem de puternice care vor ajunge pe piață în următorii ani.

Detaliile acordului dintre Anthropic și UE nu au fost făcute publice

Detaliile acordului dintre Anthropic și Uniunea Europeană nu au fost făcute publice până în prezent. Surse apropiate negocierilor au afirmat anterior că accesul la model a necesitat inclusiv discuții cu autoritățile americane.

Statele Unite tratează astfel de tehnologii ca active strategice și încearcă să își păstreze poziția dominantă în domeniul inteligenței artificiale.

Uniunea Europeană obținuse deja acces, în luna mai, la GPT-5.5-Cyber, modelul dezvoltat de OpenAI pentru analiza amenințărilor informatice. Totuși, negocierile cu Anthropic s-au desfășurat într-un ritm diferit, din cauza sensibilității tehnologiei și a nivelului ridicat de performanță al sistemului Mythos.

Specialiștii se tem că un astfel de instrument ar putea accelera atacurile informatice

Îngrijorările legate de acest model au fost exprimate de guverne, instituții financiare și companii tehnologice imediat după lansare. Specialiștii se tem că un astfel de instrument ar putea accelera atacurile informatice dacă ar ajunge în mâinile unor grupări rău intenționate.

În paralel, administrația americană a anunțat acorduri cu mai multe companii de top din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv Google DeepMind, Microsoft și xAI, pentru a permite evaluarea modelelor avansate înainte ca acestea să fie lansate public.