Un român și-a vândut compania cu 3,6 miliarde de dolari către gigantul Autodesk. Una dintre cele mai mari tranzacții tech ale anului

4 minute de citit Publicat la 11:22 02 Iun 2026 Modificat la 11:22 02 Iun 2026

Tranzacția devine cea mai mare din istoria grupului. Foto: Hepta

Gigantul american Autodesk a anunțat achiziția companiei MaintainX pentru aproximativ 3,6 miliarde de dolari, într-o tranzacție integrală în numerar care devine cea mai mare din istoria grupului, potrivit aecmagazine.com.

MaintainX dezvoltă soluții software pentru gestionarea activităților de mentenanță, monitorizarea echipamentelor industriale, administrarea activelor și optimizarea operațiunilor din fabrici și alte infrastructuri complexe. Compania s-a remarcat în ultimii ani prin integrarea tehnologiilor de inteligență artificială în procesele de monitorizare și întreținere predictivă.

Achiziția face parte din strategia Autodesk de a-și extinde activitatea dincolo de proiectare și construcții, către administrarea și exploatarea activelor pe termen lung. Pentru acest obiectiv, compania a creat o nouă divizie, Autodesk Operations Solutions (AOS), care va reuni toate produsele dedicate operațiunilor și mentenanței.

MaintainX oferă clienților posibilitatea de a urmări în timp real starea echipamentelor, istoricul intervențiilor, inspecțiile și fluxurile operaționale. Platforma colectează cantități uriașe de date generate direct în teren, informații considerate esențiale pentru dezvoltarea noilor generații de sisteme bazate pe inteligență artificială.

În 2025, compania a atras o finanțare de 150 de milioane de dolari pentru extinderea capacităților AI, dezvoltarea soluțiilor de mentenanță predictivă și îmbunătățirea instrumentelor de management al activelor.

Potrivit estimărilor, MaintainX ar urma să depășească în 2026 pragul de 135 de milioane de dolari venituri recurente anuale, înregistrând un ritm de creștere de peste 50%. Acest lucru înseamnă că Autodesk a plătit de peste 20 de ori veniturile estimate ale companiei, semn că miza tranzacției depășește simpla achiziție a unei platforme software.

Pentru Autodesk, adevărata valoare a afacerii constă în datele generate de activele aflate în exploatare. Compania urmărește să conecteze modelele digitale create în etapa de proiectare cu informațiile reale colectate în timpul utilizării echipamentelor și infrastructurilor.

Conducerea Autodesk susține că această integrare va permite dezvoltarea unor sisteme AI capabile să analizeze întregul ciclu de viață al unui activ, de la proiectare și construcție până la operare și mentenanță.

Directorul executiv al Autodesk, Andrew Anagnost, a declarat că obiectivul companiei este crearea unui flux continuu de date și informații pe întreaga durată de viață a produselor și infrastructurilor.

La rândul său, Chris Țurlică, fondatorul și CEO-ul MaintainX, a afirmat că asocierea cu Autodesk va facilita colaborarea dintre echipele care proiectează și construiesc activele și cele care le operează și întrețin ulterior.

Analiștii consideră că tranzacția este, în primul rând, o investiție strategică în date și inteligență artificială. Deși sectorul software-ului pentru mentenanță este deja matur și competitiv, accesul la fluxurile continue de informații generate de echipamente reprezintă un avantaj major pentru dezvoltarea viitoarelor aplicații AI.

Prin această mutare, Autodesk încearcă să își extindă prezența pe întreaga durată de viață a unui activ, de la câțiva ani, cât dura în mod tradițional relația cu un proiect, la decenii întregi de operare și exploatare.

Compania speră astfel să accelereze creșterea veniturilor și să își consolideze poziția într-o piață în care inteligența artificială și analiza datelor devin tot mai importante.

Cine este Chris Țurlică

Chris Țurlică este un antreprenor de origine română care și-a construit cariera la intersecția dintre software, investiții și inovație. În prezent este cunoscut ca fondator și director executiv al MaintainX, însă parcursul său profesional include atât lansarea și dezvoltarea de companii, cât și experiență în domeniul investițiilor financiare, scrie Ziarul Financiar.

Înainte de a pune bazele MaintainX, Țurlică a fondat Voo, o platformă destinată consumatorilor, pe care a dezvoltat-o și ulterior a vândut-o. Experiența acumulată în construirea unui start-up de la zero i-a oferit o perspectivă valoroasă asupra procesului de dezvoltare și scalare a companiilor din sectorul tehnologic.

Între 2019 și 2021, a ocupat poziția de Entrepreneur in Residence în cadrul Deutsche Telekom Capital Partners, unde a colaborat cu echipe de investiții și a contribuit la evaluarea oportunităților din zona tehnologiilor emergente. În paralel, s-a implicat activ în ecosistemul start-up-urilor, oferind mentorat antreprenorilor prin programul 500 Startups și participând la activitățile Forbes Technology Council.

Pe lângă activitatea de fondator, Țurlică este și investitor în companii aflate în dezvoltare. Printre acestea se numără Ditto, firmă specializată în soluții de sincronizare peer-to-peer, concepute pentru aplicații care trebuie să funcționeze inclusiv în condiții de conectivitate limitată sau absentă.

Înainte de a se dedica antreprenoriatului, și-a construit experiența în sectorul financiar. A lucrat la Gottex Fund Management, unde a fost implicat în analiza investițiilor și administrarea portofoliilor, contribuind la strategii precum merger arbitrage, investiții bazate pe evenimente corporative și fonduri long/short equity. De-a lungul carierei a avut colaborări și cu organizații precum L'Oréal, Desautels Faculty of Management și Investment Industry Association of Canada.

Chris Țurlică este licențiat în Finanțe la McGill University. În perioada studiilor a fost implicat atât în activități academice, cât și în inițiative antreprenoriale, fiind asistent universitar pentru discipline precum finanțe corporative, statistică și finanțe imobiliare. De asemenea, a deținut funcții de conducere în cadrul McGill Entrepreneurs Society și, ulterior, a coordonat comunitatea absolvenților universității din nordul Californiei în calitate de președinte al McGill Alumni Club of Northern California.

Astăzi, experiența acumulată în investiții, tehnologie și antreprenoriat îl poziționează printre liderii noii generații de fondatori care încearcă să transforme modul în care companiile își gestionează operațiunile și activele prin intermediul tehnologiei și inteligenței artificiale.