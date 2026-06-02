Mette Frederiksen rămâne prim-ministru în Danemarca. Partidele daneze au ajuns la un acord după luni întregi de negocieri

1 minut de citit Publicat la 11:46 02 Iun 2026 Modificat la 11:46 02 Iun 2026

Cariera lui Mette Frederiksen a fost practic resuscitată de amenințările lui Trump la adresa Groenlandei

La mai multe luni de la alegerile generale din Danemarca, prim-ministra interimară Mette Frederiksen, șefa social-democraților danezi, a reușit să obțină un nou acord pentru un guvern minoritar de centru-stânga, relatează BBC.

Douăsprezece partide au obținut mandate în alegerile din martie, scrutin care a produs o configurație parlamentară fără un câștigător clar. Chiar și așa, social-democrații au obținut cele mai multe voturi, chiar dacă peformanța lor a fost cea mai slabă din ultimii 123 de ani.

Vorbind în fața jurnaliștilor după o întâlnire cu regele Frederik al X-lea, Frederiksen a spus că acordul a fost obținut după lungi și complexe negocieri. Ea a adăugat că miercuri își va prezenta noul cabinet.

Acordul obținut cu forțele politice daneze îi va permite lui Mette Frederiksen să rămână prim-ministru pentru un al treilea mandat, într-un moment în care chestiunea ambiției imperialiste a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda rămâne o problemă de gestionat.

Frederiksen a câștigat alegerile, dar fără majoritate

Partidul lui Frederiksen a obținut 38 de mandate în parlamentul de la Copenhaga, cu 21,9% din voturi. Per total, formațiunea a pierdut 12 mandate și este departe de a avea o majoritate de 90 cu care să formeze un guvern monocolor.

Din noua coaliție vor face parte social-democrații lui Frederiksen, Partidul Socialist al Poporului, formațiunea Radikale Venstre (partid social-liberal de centru stânga) și Moderații, o formațiune centristă.

„Majestatea Sa Regele urmează să primească noul guvern la Amalienborg, miercuri, 3 iunie 2026, dimineața”, se arată într-un comunicat al monarhiei daneze. Amalienborg este reședința oficială din Copenhaga a familiei regale daneze.

Televiziunea publică daneză, DR, a notat pe site-ul său că țara a stat 69 de zile fără un guvern cu puteri depline.