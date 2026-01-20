Trump își atacă aliații, publică mesajele lui Macron și anunță că „100%” va impune tarife până va primi Groenlanda: „Trebuie să o avem”

Donald Trump crede că groenlandezii „nu vor opune rezistență”. Foto: Truth Social/Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump a spus marți că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, despre ai cărei locuitori consideră că „nu crede că vor opune prea multă rezistență”. În același timp, liderul de la Washington a dezvăluit un mesaj primit de la președintele francez, Emmanuel Macron, referitor la Groenlanda și i-a făcut „proști” pe britanici pentru că intenționează să cedeze o insulă, unde se află o bază militară a SUA, către Mauritius.

„Șocant, dar aliatul nostru genial din NATO, Regatul Unit, plănuișete să cedeze insula Diego Garcia, locul unei vitale baze militare americane, către Mauritius, iar asta vor să o facă fără niciun motiv”, a spus Trump într-un mesaj publicat pe Truth Social, preluat de BBC.

„Faptul că Regatul Unit cedează o bucată extrem de importantă de pământ este o dovadă de mare prostie și este încă unul din multele motive care țin de securitatea națională (a SUA, n.r.) pentru ca Groenlanda să fie achiziționată”, a spus Trump.

Totodată, președintele SUA a spus că „100% își va duce la capăt amenințările cu impunerea de tarife împotriva aliaților europeni, dacă aceștia nu acceptă achiziția Groenlandei”.

Trump a acceptat, după o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, organizarea unei întâlniri la Davos, Elveția pe tema preluării Groenlandei de către SUA.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, privind Groenlanda. Am fost de acord cu organizarea unei întâlniri a diferitelor părți la Davos, Elveția. Așa cum am exprimat tuturor, foarte clar, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere; în această privință, toată lumea este de acord! Statele Unite ale Americii sunt, de departe, cea mai puternică țară de pe Glob. O mare parte din acest fapt se datorează reconstrucției armatei noastre din timpul primului meu mandat, reconstrucție care continuă într-un ritm și mai accelerat. Suntem singura PUTERE care poate asigura PACEA în întreaga lume, iar acest lucru se realizează, foarte simplu, prin FORȚĂ!”, a spus Trump într-o postare publicată pe contul său Truth Social.

Trump a publicat o fotografie cu el la birou, alături de Mark Rutte și liderii europeni, cu o hartă a Statelor Unite, iar Canada și Groenlanda erau în culorile drapelului american.

Macron, către Trump: „Prietene, nu înțeleg ce faci cu Groenlanda”

Într-o altă postare, Trump a dezvăluit conținutul unui mesaj venit din partea președintelui francez Emmanuel Macron.

„Prietene, Suntem total pe aceeași linie în privința Siriei. Putem face lucruri mărețe în Iran. Nu înțeleg ce faci cu Groenlanda”, i-a transmis Macron președintelui SUA.

„Hai să încercăm să facem următoarele lucruri

1. Pot aranja o întâlnire G7 joi după-amiaza, după forumul de la Davos. Îi pot invita pe ucraineni, pe danezi, pe sirieni - în marja discuțiilor principale.

2. Hai să luăm împreună cina la Paris, joi, înainte să te întorci în SUA”, se mai arată în mesajul președintelui Franței către Trump.

Trump: „Nu-mi pasă de premiul Nobel”. Despre Groenlanda: „Nu vor opune prea multă rezistență”.

„Ei bine, nu cred că vor opune prea multă rezistență. Uite, trebuie să o facem. Trebuie să ducem asta la bun sfârșit. Nu pot să o protejeze. Danezii sunt oameni minunați. Și îi cunosc pe liderii lor, sunt oameni foarte buni, dar nici măcar nu se duc acolo. Și știi, pentru că o barcă a ajuns acolo acum 500 de ani și apoi a plecat, asta nu le dă dreptul de proprietate”, a spus Donald Trump într-o întâlnire cu presa.

De asemenea, Trump a recunoscut că i-a făcut o invitație președintelui rus, Vladimir Putin, pentru ca Rusia să fie membră în așa-zisul Consiliu al Păcii și a făcut noi declarații legate de premiul Nobel.

„Nu, nu-mi pasă de Premiul Nobel. În primul rând, o femeie foarte bună a considerat că îl merit și și-a dorit cu adevărat să primesc Premiul Nobel, iar eu apreciez asta. Dacă cineva crede că Norvegia nu controlează Premiul Nobel, se înșeală. Au un consiliu, dar este controlat de Norvegia, și nu-mi pasă ce spune Norvegia. Dar chiar nu-mi pasă de asta. Ce-mi pasă este să salvez vieți, și cred că am salvat zeci de milioane de vieți”, a spus Trump.