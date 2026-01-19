Și Putin a primit o invitație de la Trump pentru a se alătura Consiliului Păcii, anunță Kremlinul. Peskov a spus ce urmează

Putin a primit o invitație de la Trump pentru a se alătura Consiliului Păcii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație din partea Statelor Unite de a se alătura Consiliului Păcii din Gaza, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Moscova analizează în prezent propunerea și speră la contacte cu partea americană pentru a clarifica detaliile inițiativei.

Potrivit declarațiilor transmise de Interfax pe Telegram, Peskov a precizat că invitația a fost deja recepționată, iar autoritățile ruse o studiază în mod atent.

„Într-adevăr, preşedintele Putin a primit propunerea prin canale diplomatice de a se alătura Consiliului de Pace. În prezent, examinăm toate detaliile propunerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale de presă telefonice zilnice.

În același timp, Kremlinul își exprimă disponibilitatea pentru discuții cu reprezentanții SUA, în vederea lămuririi aspectelor legate de formatul și funcționarea Consiliului Păcii din Gaza.

Anunțul vine în contextul eforturilor internaționale de identificare a unor mecanisme diplomatice pentru gestionarea crizei din Gaza și pentru reluarea dialogului politic pe acest dosar.

Ce este „Consiliul de Pace” al lui Trump pentru Gaza

Președintele Donald Trump a promovat o inițiativă diplomatică ambițioasă, sub forma unui „Consiliu de Pace” menit să abordeze conflicte internaționale, inițial axat pe Gaza, dar cu potențial de extindere în alte zone de criză, precum Ucraina și Venezuela, potrivit relatărilor din presă. Acest organism, descris de oficiali ca unic în istorie, ar funcționa ca o structură internațională dedicată stabilirii păcii și reconstrucției post-conflict.

Propunerea lansată de Washington a stârnit atât interes, cât și prudență la nivel global. Unele state au răspuns încă din timp la invitațiile adresate de SUA, în timp ce liderii lumii au adoptat o atitudine precaută, analizând implicațiile implicării într-un consiliu ipotetic care ar putea supraveghea implementarea acordurilor de pace.

Inițiativa este însoțită de propuneri privind condițiile de participare: conform unui proiect consultat de Bloomberg, statele care doresc să devină membre permanente ar putea fi solicitate să contribuie financiar semnificativ — cu cel puțin miliard de dolari –, un aspect care face parte din dezbaterile actuale privitoare la utilitatea și echitatea structurii.

În ceea ce privește poziția României, Administrația Prezidențială a confirmat primirea invitației, dar a subliniat că aceasta a fost o surpriză și că documentele urmează să fie analizate în detaliu înainte de luarea unei decizii. Oficialii români au explicat că se află într-un proces interinstituțional de evaluare a implicațiilor aderării, în dialog cu Ministerul Afacerilor Externe și misiunile diplomatice, pentru a înțelege substanța inițiativei și consecințele pe termen mediu și lung.

Trump a invitat 60 de ţări să se alăture Consiliului de Pace.