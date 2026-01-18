Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Ce i-a scris președintele SUA

Președintele Nicușor Dan și președintele SUA Donald Trump. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a primit, sâmbătă, o scrisoare de la Donald Trump, în care președintele Statelor Unite a invitat România să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina, potrivit surselor Antena3.ro. Financial Times a relatat anterior că acest organism va avea rolul să supravegheze implementarea unui eventual acord de pace între Ucraina și Rusia. Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de președintele SUA, obținută de Antena3.ro, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” și a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator și să adere la carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administrației Trump a fost însoțită de alte două documente: planul cuprinzător și carta Consiliului.

Iată fragmentul din scrisoarea semnată de Donald Trump pentru Nicușor Dan, obținut în exclusivitate de Antena3.ro:

„În calitate de președinte al Consiliului de Administrație, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator și să adere la Carta Consiliului Păcii.

Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe și să ia parte, în numele său, la reuniuni.

Alăturat se află Planul Cuprinzător și Carta Consiliului, care sunt acum deschise pentru semnare și ratificare.

Aștept cu nerăbdare să colaborăm, pe termen lung, în vederea atingerii obiectivului de a stabili o PACE MONDIALĂ DURABILĂ, PROSPERITATE ȘI MĂREȚIE PENTRU TOȚI!

Cu cele mai bune urări,

Cu stimă,

DONALD

DONALD J. TRUMP

PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”

Potrivit presei internaționale, Donald Trump a invitat în jur de 60 de lideri mondiali. Nu toate țările europene au fost însă invitate să ia parte la acest Consiliu pe care Donald Trump l-ar dori să fie un „potențial înlocuitor pentru ONU”, potrivit unor surse Financial Times.

„Consiliul de Pace” dorit de Donald Trump

Statele Unite vor să creeze un „Consiliu de Pace” special în Ucraina care să aibă rolul de a supraveghea implementarea unui ipotetic acord de pace între statul agresor și guvernul ucrainean, relatează Financial Times, citat de Moscow Times.

Potrivit surselor citate, acest „consiliu”, care urmează să fie prezidat de președintele SUA, Donald Trump, va include reprezentanți din Ucraina, Europa, NATO și surprinzător și ai statului agresor, Rusia.

Financial Times scrie că deja înființatul „Consiliu pentru Pace în Gaza” este considerat un model pentru formatul ucrainean. Potrivit surselor, acestei organizații i s-ar putea acorda un mandat mai larg și ar putea aborda și alte conflicte internaționale.

Una dintre sursele publicației a declarat că administrația Trump vede un astfel de consiliu ca pe un „potențial înlocuitor pentru ONU”.

Oficialii americani, în special, au propus deja ca acest consiliu să abordeze situația din Venezuela.

În același timp, conform relatărilor FT, un diplomat arab, vorbind sub condiția anonimatului, și-a exprimat prudența în regiune cu privire la planurile de extindere a mandatului unui astfel de consiliu, numind-o „o procedură anormală”. Un oficial american, la rândul său, a precizat că activitatea „Consiliului pentru Pace” se concentrează în prezent pe situația din Fâșia Gaza și nu se extinde dincolo de aceasta.

Noi negocieri la Miami

În timp ce americanii fac demersuri pentru concretizarea acestei inițiative, negocierile directe continuă. Pe 17 ianuarie, Statele Unite și Ucraina vor începe o nouă rundă de negocieri de pace, la Miami. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că planul de pace este finalizat în proporție de 90%, iar garanțiile de securitate sunt 100% finalizate, dar cele două părți nu și-au rezolvat încă divergențele cu privire la chestiunea teritorială.

O delegație de negociatori ucraineni a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu emisarul președintelui american, Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, în încercarea de a avansa un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, aflat în al patrulea an, a declarat, sâmbătă, un membru al delegației, relatează Agerpres.

De mai multe luni, reprezentanți americani poartă negocieri separate cu Ucraina și cu Rusia, însă mai multe puncte rămân fără soluție, printre care statutul teritoriilor ocupate și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Noile discuții urmează să aibă loc la Miami, în Florida, într-un context tensionat, după o serie de bombardamente ruse de amploare asupra infrastructurii ucrainene, care au provocat pene extinse de curent și încălzire, în plină iarnă.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a pus, vineri, această situație pe seama lipsei rachetelor antiaeriene occidentale.

„Am sosit în Statele Unite cu Rustem Umerov și David Arahamia. Vom avea o conversație importantă cu partenerii noștri americani cu privire la detaliile acordului de pace”, a declarat Kirilo Budanov pe rețelele sociale, adăugând că „este planificată o întâlnire comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner și Dan Driscoll”.

Vineri, Volodimir Zelenski a confirmat vizita și a spus că speră să obțină „mai multă claritate” în privința documentelor pregătite împreună cu partea americană și a poziției Rusiei față de acestea.

„Dacă totul este finalizat și dacă partea americană își dă aprobarea (...), atunci o semnare în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos va fi posibilă” săptămâna viitoare, a adăugat liderul ucrainean.

La rândul său, președintele american, Donald Trump, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Reuters, că Vladimir Putin este „gata să încheie o înțelegere”, dar că „Ucraina este mai puțin dispusă să facă acest lucru”.

Donald Trump a pus impasul negocierilor pe seama poziției adoptate de Volodimir Zelenski.