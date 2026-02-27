Oana Gheorghiu: „Ca să schimbăm modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”

Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că unii directori de companii nu-și înțeleg responsabilitățile, când vine vorba de pierderile acumulate. Foto: Guvernul României

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, vineri, că românii sunt invitați se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, întrucât „fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”.

Oana Gheorghiu a precizat că e nevoie de implicarea tuturor „ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat”.

„Am învăţat în toţi anii ăştia că schimbarea nu se poate face peste noapte, că e nevoie de perseverenţă, de lucrat la firul ierbii, de a o lua de 100 de ori de la capăt, pentru că orice mică bătălie câştigată deschide alte fronturi. Am învăţat să nu renunţ, să înţeleg dezamăgirea celor din jur şi să trec peste propriile mele dezamăgiri. Să văd marile oportunităţi oferite de micile victorii.

Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, a afirmat Oana Gheorghiu, vineri, într-o postare pe Facebook.

Aceasta a mai precizat că anunţurile de selecţie pentru CA-urile companiilor de stat vor fi monitorizate constant astfel încât să procesul să fie transparent.

„Dacă acest pas este transpus în practică în mod real, atunci impactul său va fi enorm în sistem. Ştiu că mulţi dintre voi sunteţi sceptici. Şi înţeleg de ce. Reflexele vechi se schimbă greu. De exemplu, anunţurile pentru angajarea membrilor CA există, dar sunt publicate discret, acolo unde puţini le găsesc. De aceea, împreună cu colegii mei ne-am propus să monitorizăm constant anunţurile de selecţie pentru CA-urile companiilor de stat şi să le aducem în atenţia voastră, aici.

De aici, vă rog să le preluaţi şi voi, pentru că fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a mai adăugat că în prezent se face selecţia pentru membri în CA al Carpatica Feroviar România, compania creată după falimentul CFR Marfă.

„Carpatica Feroviar e noua companie publică de transport feroviar de marfă, creată după ce CFR Marfă a ajuns în faliment, din cauza unui management neperformant, a deciziilor politice şi a unui Consiliu de Administraţie care nu a răspuns niciodată pentru rezultate, aşa cum arată rapoartele Curţii de Conturi. Tocmai de aceea e crucial ca această nouă companie să funcţioneze pe alte baze, încă de la început. Fiecare candidatură profesionistă depusă este o victorie reală pentru România, oricât de mică ar părea. Şi victoriile mici, adunate, schimbă lucrurile. V-o spun din experienţă”, a conchis Gheorghiu.