Antena 3 CNN Externe Poliţiştii din Norvegia au arestat un minor suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO

<1 minut de citit Publicat la 21:21 27 Feb 2026 Modificat la 21:23 27 Feb 2026
poza cu girofarul aprins al unei masini de politie, iar in zare se vad niste cladiri blurate
Băiatul neagă acuzațiile împotriva sa şi azi a fost plasat în arest preventiv pentru două săptămâni. Sursa foto: Getty Images

Poliția norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul țării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează AFP, conform Agerpres.

Născut și crescut în Norvegia, minorul ar fi fost văzut la școală cu un steag al grupării Statul Islamic, potrivit NRK.

Plasat vineri în arest preventiv pentru două săptămâni, suspectul neagă acuzațiile împotriva sa, a declarat pentru AFP avocatul său, Knut Lerum.

Adolescentul de 19 ani a fost arestat joi de serviciul norvegian de securitate internă (PST), responsabil cu lupta împotriva terorismului.

Conform NRK, care citează documente PST, minorul ar fi plănuit un atac cu explozivi împotriva Centrului de Luptă Întrunit al NATO (Joint Warfare Centre – JWC) din Stavanger, în sud-vestul Norvegiei.

 

