Un mort și 40 de răniți, la Milano, după ce un tramvai a deraiat și a intrat într-o clădire

1 minut de citit Publicat la 20:44 27 Feb 2026 Modificat la 20:48 27 Feb 2026

Tramvaiul a ieșit de pe șine pe strada Vittorio Veneto, în centrul orașului Milano. FOTO: Captură video/X

O persoană a murit și alte 40 au fost rănite la Milano, după ce un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului din nordul Italiei, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Tramvaiul, unul dintre cele mai noi modele aflate în circulație la Milano, a ieșit de pe șine pe strada Vittorio Veneto în centrul orașului, izbindu-se de vitrina unui magazin, a declarat purtătorul de cuvânt Vittorio Di Giacomo pentru sursa citată.

Serviciile locale de urgență au declarat că 13 ambulanțe au sosit la fața locului.

Forțele de ordine au blocat întreaga zonă la locul producerii accidentului, împiedicând mulțimea să se apropie.

“Am auzit o explozie puternică”, a declarat Anna, o tânără de 27 de ani care se afla în biroul ei din apropiere în momentul accidentului.

“Am văzut că o parte a tramvaiului s-a izbit de un magazin”, a adăugat tânara pentru AFP.

Echipele de protecție civilă au instalat un cort pentru a-i ajuta pe cei răniți, au declarat martori pentru Reuters.

Compania de transport public din Milano, ATM, a declarat într-un comunicat că este “profund șocată” de accident și a precizat că lucrează cu autoritățile judiciare pentru a se stabili cauza incidentului.