Primarul Ciprian Ciucu anunță controale la locuințele convenabile: „Nu există niciun fel de criteriu, se dădeau din pix”

Ciprian Ciucu a declarat că indexarea chiriilor ar aduce primăriei un venit anual de 500 de milioane de lei. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a anunţat, joi, că va dispune un control „mai amănunţit” privind modul în care au fost atribuite locuinţele convenabile de la Administraţia Fondului Imobiliar (AFI). Primarul general al Capitalei susține că până acum nu a existat „niciun fel de criteriu” pentru acordarea acestora, ci pur și simplu au fost atribuite „din pix”, relatează Agerpres.

„Nu există niciun fel de criteriu pentru a fi atribuite (locuinţele convenabile). Pur şi simplu, se dădeau din pix cui venea să ceară un spaţiu de la AFI. În anii '80 - '90, 2000 - 2010, până astăzi, numai aşa s-a întâmplat. Evident, o să dispun şi un control mai amănunţit cu privire la cine şi ce se întâmplă în aceste locuinţe”, a spus primarul general al Capitalei.



Consiliul General al Capitalei trebuia să dezbată, joi, un proiect privind majorarea chiriilor pentru locuinţele convenabile. Şedinţa nu a putut avea loc, din cauza lipsei de cvorum, după ce grupul PSD a anunţat marţi că intră în grevă.



Ciprian Ciucu a declarat că indexarea chiriilor ar aduce primăriei un venit anual de 500 de milioane de lei, necesar în contextul situaţiei financiare „extrem de proaste” cu care se confruntă municipalitatea.



„Bucureştiul este într-o situaţie financiară extrem de proastă în acest moment şi faptul că legea bugetului întârzie să apară adânceşte situaţia financiară proastă. Este datoria noastră - a mea ca primar general şi a dumneavoastră în calitate de consilieri generali - să căutăm soluţii pentru a aduce bani la buget”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o declaraţie făcută în sala de şedinţe a CGMB.



El a menţionat că în ultimii 20 de ani aceste chirii nu au mai fost indexate, iar banii obţinuţi ar putea fi utilizaţi pentru investiţii necesare Capitalei.



„Pe calculul pe care l-am făcut, un astfel proiect, dacă ar fi fost votat astăzi, ar putea aduce într-un an de zile undeva la 500 de milioane de lei. Nu este puţin. Nu ştiu dacă vor să protejeze sau nu pe cineva, nu mă duc până acolo, doar mă întreb retoric - dacă şi acesta este un motiv pentru care nu au vrut să vină astăzi la şedinţă”, a completat Ciucu.



Conform proiectului privind închirierea locuinţelor convenabile, tariful de bază ar fi urmat să crească la 8 lei/mp, fiind înmulţit cu coeficientul zonei: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.



Ciprian Ciucu anunţase în urmă cu două săptămâni că, în cazul celor peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, chiriile variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.