"Nu mor caii când vor câinii". Membri din USR și PNL îl trimit pe Grindeanu "să facă ordine la el în partid"

PSD va decide dacă îl mai susține pe Bolojan sau un alt premier PNL și dacă USR rămâne la guvernare, a declarat miercuri Sorin Grindeanu.Foto: Agerpres

Membri din PNL și USR au reacționat dur joi, la Antena 3 CNN, după declarațiile liderului social-democrat Sorin Grindeanu că PSD va decide dacă îl mai susține pe Bolojan sau un alt premier PNL și dacă USR rămâne la guvernare. Ei au descris declarațiile ca fiind "iresponsabile" și l-au trimis "să facă ordine la el în partid": "Nu mor caii când vor câinii". Totodată, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a subliniat într-o postare pe Facebook că toate aceste măsurile anunțate pentru relansarea eocnomică au fost anunțate în programul de guvernare din iunie 2025 și au fost agreate de coaliție, "adică și de PSD".

"Cred că declarațiile domnului Grindeanu sunt iresponsabile. Nu poți să vii, ca lider al unei coaliții de guvernare, să faci astfel de declarații în spațiul public, într-un moment în care România are nevoie de stabilitate, are nevoie de predictibilitate", a declarat Ionel Bogdan (PNL), după ce Sorin Grindeanu a anunțat că va propune un vot intern în PSD privind continuarea coaliției.

"Domnul Grindeanu nu poate decide premierul din partea Partidului Național Liberal. Asta poate decide la PSD, nu la PNL. Asta cred că trebuie să înțeleagă o dată domnul Grindeanu și cei din PSD: că nu ei fac ordine în Partidul Național Liberal", a adăugat liberalul.

"Nu discutăm o altă variantă de premier", a mai spus Ionel Bogdan.

"Domnul Grindeanu și PSD-ul de opt luni de zile tot fac consultări și au două obsesii: să-l dea la o parte pe Ilie Bolojan și USR-ul", a declarat Cezar Drăgoescu (USR), în reacție la anunțul liderului PSD.

"Noi nu vom pleca de la guvernare, că așa vrea Sorin Grindeanu. Nu mor caii când vor câinii", a continuat deputatul USR.

"Grindeanu poate să facă ordine la el în partid, dar nu poate să facă ordine sau să ia decizii nici în locul USR-ului și nici în locul PNL-ului. Noi nu vom pleca de la guvernare" a mai afirmat Drăgoescu.

"Eu cred că astea sunt fumigene lansate în spațiul public în acest moment de domnul Grindeanu", a spus reprezentantul USR, susținând că mesajele liderului PSD ar avea un "substrat" politic legat de mizele momentului.

"Pentru oamenii cinstiți, respectarea cuvântului dat este un motiv de susținere. Pentru Sorin Grindeanu, respectarea cuvântului dat este motiv de schimbare din funcție. Mǎsurile implementate de prim-ministrul Bolojan: reforma pensiilor speciale, reducerea cheltuielilor de personal, reducerea deficitului, reforma administrației centrale și locale, au fost anunțate în programul de guvernare din iunie 2025 și au fost agreate de coaliție. Adică și de PSD", a scris pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.

PSD va decide dacă îl mai susține pe Bolojan sau un alt premier PNL și dacă USR rămâne la guvernare, a declarat miercuri Sorin Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau cu alt premier de la PNL. Grindeanu a anunțat într-un interviu pentru G4media că votul intern din PSD va arăta, totodată, dacă partidul vrea să mai rămână în coaliție cu USR.