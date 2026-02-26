Kim Jong Un a făcut-o pe fiica lui de 13 ani șefa programului de rachete nucleare. Primește rapoarte de la generali și dă ordine

Kim Jong Un își ia fiica de 13 ani la toate evenimentele la care participă FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a numit-o pe fiica lui de 13 ani, Kim Ju-ae, director general al programului de rachete din Coreea de Nord, potrivit serviciilor de informații sud-coreene citate de The Chosun Daily.

Aceeași sursă menționează că fiica liderului nord-coreean, cunoscută publicului sub numele de Kim Ju-ae, s-ar numi în realitate Kim Ju-hae.

Având acest acest rol, ea participă la congresul Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. De asemenea, serviciile sud-coreene spun că fetița de 13 ani a liderului nord-coreean ar primi rapoarte de la generali, iar ea le dă instrucțiuni.

Informațiile apar în contextul în care regimul de la Phenian este atent monitorizat în privința succesiunii la conducerea statului, iar experții sud-coreeni urmăresc îndeaproape lucrările celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor, aflat în desfășurare în capitala nord-coreeană.

Un rol simbolic sau o pregătire pentru succesiune

În ultimii ani, Kim Jong Un și-a făcut apariția publică la mai multe teste nucleare și lansări de rachete împreună cu fiica lui, gest interpretat de analiști drept un posibil semnal privind consolidarea poziției acesteia în structurile de putere.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciile sud-coreene, liderul nord-coreean i-ar fi atribuit fiicei sale rolul de „director general pentru rachete” pentru a-i facilita o preluare a controlului asupra armatei. Oficial, funcția ar fi deținută de Jang Chang Ha, însă surse din domeniul informațiilor susțin că fiica lui Kim ar primi rapoarte direct de la generali și ar emite directive.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud a informat Comisia parlamentară pentru informații că situația ar reprezenta „etapa desemnării unui succesor”, precizând că au fost identificate indicii potrivit cărora aceasta își exprimă opinii asupra unor politici de stat.

Numele real al fetei este ținut la secret de regim

Presa nord-coreeană a confirmat pentru prima dată existența fiicei lui Kim în noiembrie 2022, când aceasta l-a însoțit la lansarea rachetei balistice intercontinentale „Hwasong-17”, fiind descrisă drept „copilul iubit”. Numele ei nu a fost însă niciodată menționat oficial.

De altfel, nici numele lui Kim Jong Un nu a fost făcut public până în 2010, când a primit titlul de „General al Armatei Populare”, în contextul desemnării sale ca succesor al tatălui său, Kim Jong Il.

Numele „Ju Ae” a apărut pentru prima dată în spațiul public în 2013, când fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord la invitația liderului de la Phenian, a declarat într-un interviu că a ținut-o în brațe pe fiica acestuia.

Ulterior, Ryu Hyun-woo, fost diplomat nord-coreean care a dezertat în 2019, a susținut că numele „Ju Ae” ar însemna „iubire principală” și că ar reflecta dorința lui Kim ca fiica sa să fie „iubită și prețuită de mulți”. Informația i-ar fi fost transmisă socrului său, Jeon Il Chun, fost director al temutului Birou 39, structura responsabilă cu administrarea fondurilor secrete ale familiei Kim.

Posibilă schimbare de nume

În spațiul public au circulat și variante alternative ale numelui, cum ar fi „Ju Ye” sau „Ju Hye”, iar analiștii nu exclud posibilitatea ca o eventuală schimbare de nume să fi avut loc în momentul desemnării oficiale drept succesor.

Un precedent există chiar în cazul actualului lider nord-coreean. Numele său ar fi fost inițial „Kim Jong Woon”, potrivit unor mărturii, inclusiv ale fostului bucătar al lui Kim Jong Il, Fujiwara Kenzō. Ulterior, a fost confirmat oficial drept Kim Jong Un. Unele teorii susțin că schimbarea ar fi avut loc în 2009, când a fost desemnat succesor, diferența dintre cele două variante având și o semnificație simbolică în limba coreeană.

În lipsa unor confirmări oficiale din partea regimului de la Phenian, informațiile rămân la nivelul evaluărilor serviciilor sud-coreene. Totuși, aparițiile publice tot mai frecvente ale fiicei liderului nord-coreean alimentează speculațiile privind o posibilă tranziție dinastică în una dintre cele mai închise și imprevizibile dictaturi din lume.