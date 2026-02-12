Kim Jong Un ar urma să-și numească fiica succesoare la Phenian. Cine este „prințesa” moștenitoare a regimului nord-coreean

Kim Ju Ae îl însoțește pe tatăl ei la toate evenimentele importante. Foto: Profimedia Images

Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, se pregăteşte să o desemneze moştenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a afirmat, joi, parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citat de AFP, după o informare a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud.

În presa de stat din Coreea de Nord, Ju Ae este numită „copilul iubit” al ţării sau „marea îndrumătoare”, calificative rezervate de obicei conducătorilor supremi şi moştenitorilor lor, observă AFP, citată de Agerpres.

„Dinastia” Kim este la putere de la fondarea statului nord-coreean, fiind deja la a treia generaţie, după Kim Ir Sen şi fiul acestuia Kim Jong Il, tatăl actualului dictator.

Kim Jong Un şi-a prezentat fiica în public în 2022, luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Acum, deja adolescentă, Ju Ae îşi însoţeşte tot mai des tatăl la evenimente sociale importante.

NIS „apreciază că Kim Ju Ae este pe cale să fie desemnată succesoare”, a dezvăluit Lee Seong-kweun.

Informaţia se bazează în special pe o vizită făcută în ianuarie la Palatul Soarelui Kumsusan, mausoleul primilor doi dictatori comunişti nord-coreeni, cărora Kim Jong Un şi fiica le-au adus omagii împreună.

Serviciul sud-coreean a mai informat că va urmări îndeaproape o eventuală prezenţă a tinerei Kim Ju Ae la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, la sfârşitul lui februarie, fiind relevant în special locul pe care îl va ocupa în ierarhia conducerii.

Cine este Kim Ju Ae

Despre Ju Ae se crede că este al doilea copil al lui Kim Jong Un și al soției sale, Ri Sol Ju, însă detaliile sunt extrem de puține. Regimul de la Phenian este cunoscut pentru secretomania în jurul vieții private a liderilor săi – Kim și-a prezentat oficial soția în public abia după câțiva ani de la căsătorie.

Kim Ju Ae este singurul copil al liderului nord-coreean a cărui existență a fost confirmată oficial. Niciun alt frate sau soră nu a apărut vreodată în public.

Primele informații despre ea au venit dintr-o sursă surprinzătoare: baschetbalistul american Dennis Rodman, care declara pentru The Guardian, în 2013, că a ținut în brațe „bebelușul Ju Ae” în timpul unei vizite în Coreea de Nord.

Mult timp nu s-a mai vorbit despre ea, până în noiembrie 2022, când a apărut alături de tatăl ei la lansarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).

În februarie 2023, imaginea sa a început să fie folosită pe timbre poștale, iar Kim Ju Ae a fost văzută participând la banchete oficiale, prezentată drept „fiica respectată a lui Kim Jong Un”.

Adjectivul „respectat” este folosit doar pentru personalitățile de rang suprem în Coreea de Nord. Tatăl ei a fost numit „tovarășul respectat” abia după ce statutul său de viitor lider a fost confirmat.

Agenția Națională de Informații a Coreei de Sud (NIS) a dezvăluit câteva detalii: Kim Ju Ae ar practica echitația, schiul și înotul, fiind educată acasă, la Phenian.

În ianuarie 2024, NIS a mers mai departe, afirmând că fiica liderului nord-coreean este „cea mai probabilă” succesoare a tatălui său – deși au precizat că există „numeroase variabile”, inclusiv fapul că Kim însuși este încă tânăr.