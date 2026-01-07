Imagini amuzante cu Kim Jong Un care-și plimbă fiica și consilierii cu motostivuitorul. Apoi a pus mâna pe lopată ca să planteze copaci

Kim Jong-un a oferit momente memorabile în timpul unei vizite pe șantierul memorialului dedicat trupelelor căzute la datorie FOTO: KCNA

Kim Jong-un a folosit un motostivuitor pentru a-și ridica fiica adolescentă în timpul unei vizite pe șantierul memorialului dedicat trupelelor căzute la datorie. Liderul nord-coreean și-a fixat centura de siguranță și a ridicat două femei, trei copaci și patru bărbați cu utilajul, în timp ce participa la o ceremonie de plantare de copaci dedicată soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina.

Momentul central al vizitei a părut să fie atunci când a preluat comanda unui motostivuitor, ridicând mai mulți dintre consilierii săi, precum și pe fiica sa, Kim Ju Ae, care i-a ajutat, de asemenea, pe soldați să sape și să planteze copaci la locul ceremoniei din Phenian, potrivit The Telegraph.

Cei doi au pozat ținând lopeți în mână și au zâmbit în mijlocul unui grup de soldați, potrivit imaginilor publicate de presa de stat.

În baza unui pact de apărare reciprocă cu Rusia, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldați să lupte alături de trupele ruse în Ucraina. Peste 6.000 dintre aceștia au fost uciși în conflict, potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale.

Liderul nord-coreean i-a descris pe soldații morți drept „eroi... care s-au sacrificat fără ezitare”. „Nimeni în lume nu poate învinge o astfel de armată care este absolut loială ordinelor partidului”, a mai spus el.

O expoziție foto care detaliază progresele Coreei de Nord sub conducerea sa a fost, de asemenea, deschisă la Phenian, în timp ce țara se pregătește pentru un congres important al partidului, care urmează să aibă loc în curând, a relatat Agenția Centrală de Presă Coreeană.

Kim Ju-ae, despre care se crede că are aproximativ 13 ani, este deja de ceva timp considerată de surse de informații sud-coreene drept succesoarea probabilă a tatălui său. Experții spun că viitorul congres al partidului de guvernământ ar putea oficializa succesiunea ei la conducerea țării.

Ea a fost prezentată pentru prima dată publicului de către tatăl său în noiembrie 2022, la lansarea de test a unei rachete balistice intercontinentale, iar de atunci a fost văzută interacționând cu generali de rang înalt la evenimente militare majore.

În ultimii trei ani, a apărut tot mai frecvent la evenimente publice, inclusiv la o vizită la mausoleul Kumsusan pentru a aduce un omagiu foștilor lideri, pe 1 ianuarie.

Ea este descrisă în presa de stat drept „fiica respectată” și „copilul iubit”, precum și drept o „mare personalitate de îndrumare”, un termen care este, de obicei, aplicat doar liderilor de vârf și succesorilor acestora.