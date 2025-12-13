Kim Jong Un și-a lăudat soldații pentru „eroism în masă” pe frontul din Ucraina. Mulți dintre ei s-a întors acasă în scaune cu rotile

1 minut de citit Publicat la 16:26 13 Dec 2025 Modificat la 16:26 13 Dec 2025

Foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a organizat o ceremonie de întâmpinare a soldaților nord-coreeni care s-au întors acasă după ce au luptat de partea invadatorilor ruși în războiul din Ucraina, relatează CNN.

O unitate de ingineri militari nord-coreeni s-a întors la Phenian după ce și-a încheiat misiunea în războiul din Ucraina. Soldații nord-coreeni au fost întâmpinați de dictatorul Kim însuși, care i-a îmbrățișat și i-a felicitat pentru fapte de „eroism în masă” și pentru îndeplinirea ordinelor date de Partidul Muncitorilor din Coreea, partidul unic patronat de dinastia Kim.

Soldații nord-coreeni s-au aflat pe câmpul de luptă din Ucraina timp de 120 de zile.

Imaginile făcute publice de presa de stat de la Phenian îi arată pe soldați în uniformă coborând din avion. Kim îl îmbrățișează pe unul dintre soldați, acesta din urmă aflându-se într-un scaun cu rotile.

KCNA, agenția de presă de stat de la Phenian, a precizat că unitatea a fost trimisă în Ucraina la începutul lunii august și a îndeplinit obiective de inginerie militară în regiunea Kursk a Rusiei.

Luna trecută, ministerul apărării din Rusia transmitea că trupele lui Kim au ajutat Rusia să respingă o incursiune majoră a ucrainenilor în vestul regiunii Kursk. Ulterior, soldații nord-coreeni ar fi primit misiunea de a demina regiunea.

Mii de nord-coreeni au murit pentru războiul lui Vladimir Putin

Coreea de Nord a trimis în Rusia, anul trecut, în jur de 14.000 de soldați, pe baza unui tratat de apărare comună între cele două dictaturi. Dintre acești 14.000, în jur de 6.000 au fost uciși, conform surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale.

Kim a declarat, în schimb, nouă soldați au fost uciși în timpul misiunii, descriind moartea lor drept o „pierdere sfâșietoare” și a anunțat că regimentul va fi decorat cu Ordinul Libertății și Independenței.

Cei nouă soldați morți au primit titlul de „Erou al Republicii Democratice Populare a Coreei”, pe lângă alte decorații oficiale, conform KCNA.

Ceremonia de întâmpinare a soldaților a fost organizată vineri, la Phenian, iar la ea au participat ofițeri militari de rang înalt, lideri de partid și familiile soldațiilor. De asemenea, au fost aduse mulțimi de oameni care să aplaude.

În discursul său, Kim Jong Un a spus că regimentul nord-coreean a lucrat în condiții periculoase de luptă și a demonstrat o „loialitate absolută” față de partid și stat. A lăudat, de asemenea, îndoctrinarea politică, disciplina și unitatea trupelor, numind activitatea lor „model” pentru forțele armate nord-coreene.