Ce a pățit un angajat Disney care a încercat să oprească bolovanul imens în reconstituirea scenei lui Harrison Ford din "Indiana Jones"

02 Ian 2026

Bărbatul a fost doborât de forța impactului. Sursă foto: Sursă foto: captură video X@heraldodemexico / Crislainy Rodriguez

Un angajat al unui parc de distracţii Disney din Florida a fost rănit după ce a oprit cu propriul său corp un "bolovan" elastic folosit ca element de recuzită în reconstituirea unei scene a celebrului film "Căutătorii Arcei Pierdute" din saga "Indiana Jones".

Falsul bolovan, având totuși greutatea considerabilă de 180 de kilograme, a deviat de la traiectoria sa stabilită, în care îl "urmărea" pe un alt angajat Disney, în rolul doctorului Jones.

În imaginile viralizate pe rețelele sociale se vede cum obiectul sferic de mari dimensiuni "sare" peste decor și se îndreaptă spre public.

În acel moment, angajatul Disney se interpune între "bolovan" și spectatori, încercând să oprească cu mâna deplasarea obiectului.

Însă forţa impactului îl proiectează pe acest bărbat la pământ. El a fost imediat ajutat de colegii săi, iar după ce s-a ridicat, părea să sângereze la nivelul scalpului.

Una peligrosa falla se registró durante el espectáculo que realiza en el parque de atracciones Disney World en Florida del famoso personaje Indiana Jones.



Durante el evento donde se recrean escenas de la película de 1981 “Los cazadores del arca perdida”, una roca de utilería… pic.twitter.com/71i8n3Xo05 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) January 1, 2026

Compania a confirmat că incidentul a avut loc marți, după ce obiectul a deviat de la traiectoria sa normală.

Disney va revizui scena din "Indiana Jones" după incidentul de marți

Un purtător de cuvânt al Disney declarat vineri că "siguranţa este o prioritate pentru companie" şi a anunţat că elementul respectiv din spectacol va fi modificat, după finalizarea evaluării incidentului de către echipa de securitate.

Scena bolovanului imens care îl urmăreşte pe dr. Jones este una dintre cele mai cunoscute din filmul "Indiana Jones şi Căutătorii Arcei Pierdute".

Lansat în 1981, acesta este primul din celebra serie regizată de Steven Spielberg, cu Harrison Ford în rolul principal.

IMDB cotează această producție cu un rating de 8,4 / 10 iar, potrivit informațiilor din surse deschise, filmul a avut un buget de 18 milioane de dolari și încasări de aproape 400 de milioane.