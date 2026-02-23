Un bărbat a anunțat că oferă recompensă de 10.000 de euro persoanei care găsește un cumpărător pentru casa lui din Serbia

Casa scoasă la vânzare FOTO: Facebook/ majdanpecki oglasi

Un bărbat care și-a scos la vânzare o proprietate din Serbia a devenit viral cu anunțul publicat pe o pagină locală de Facebook. A reușit să stârnească un interes uriaș, pentru că oferta lui este cu totul neobișnuită. Mai exact, a anunțat o recompensă de 10.000 de euro pentru persoana care îi aduce un cumpărător.

Potrivit anunțului, bărbatul vinde în Brestovac o casă cu tot cu mobilierul și aparatura electronică din înterior, toate mai noi de zece ani, potrivit Blic. Casa are o suprafață de 220 de metri pătrați, are cinci camere și este amplasată pe un teren de nouă ari. Proprietarul precizează că actele sunt „curate 1/1”, ceea ce înseamnă că imobilul are un singur proprietar și nu există probleme juridice.

Cei interesați sunt invitați să vizioneze proprietatea personal, însă vânzătorul subliniază că nu trimite fotografii și nu le publică nici în comentarii, nici în mesaje private.

Prețul cerut este de 270.000 de euro, iar proprietarul a ținut să menționeze că nu dorește comparații sau comentarii considerate nepotrivite. În schimb, oferă o recompensă substanțială: 10.000 de euro pentru persoana care îi găsește un cumpărător, sumă ce va fi acordată după finalizarea tranzacției, pe baza unui acord scris și autentificat înainte de vânzare.