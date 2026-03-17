Radu Miruță: "21 de drone au fost trimise de Rusia spre România, noaptea trecută. Armata analizează toate scenariile"

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că mai multe bucăți de drone s-au prăbuşit în zona localităţii Plauru din Tulcea. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marți că nu mai puţin de 21 de drone s-au îndreptat spre România, noaptea trecută, însă niciuna nu a pătruns în spaţiul aerian românesc.

Declarațiile ministrului Apărării au avut loc în contextul în care Rusia a atacat noaptea trecută mai multe zone ucrainene în apropiere de graniţa cu România.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că mai multe bucăți de drone s-au prăbuşit în zona localităţii Plauru din Tulcea. De asemenea Armata a ridicat două aeronave F-16.

"Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă uneori să mai intre într-o porţiune foarte îngustă.

Nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii. E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii", a declarat Radu Miruţă jurnaliștilor la Parlament.

Amintim că în urma atacului rusesc, o dronă a fost descoperită marţi pe un câmp din Republica Moldova, aflat la aproape jumătate de kilometru de frontiera cu Ucraina, care a fost atacată în cursul nopţii trecute, au anunţat autorităţile moldovene. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că drona era activă şi "conține un dispozitiv explozibil".

Ce spune ministrul Apărării despre amenințările Iranului

România dispune de capacități defensive cu privire la o potențială ofensivă balistică din Iran, a afirmat, marți, ministrul Apărării. Potrivit acestuia, declarațiile și amenințările venite din Iran nu privesc situația militară.

„Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică, deci nu la situația militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul național trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile”, a explicat Miruță.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat săptămâna trecută despre dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.