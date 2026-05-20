Posibilă deversare în Marea Neagră, în zona Neptun Deep. Greenpeace: „Pata de poluare s-a întins pe o lungime de 100 de kilometri”

3 minute de citit Publicat la 09:57 20 Mai 2026 Modificat la 10:00 20 Mai 2026

Imagini realizate de sateliți au surprins o deversare de fluide în perimetrul Domino, din Marea Neagră, o zonă de mare adâncime unde se desfăşoară forajele offshore din proiectul Neptun Deep, a anunțat, miercuri, Greenpeace România. Pata de poluare s-a întins pe o lungime de aproximativ 100 de kilometri şi a acoperit o suprafaţă de 45 de kilometri pătrați. Organizația a spus că Autoritatea Navală Română a primit o notificare prin sistemul de monitorizare cu privire la acest incident, dar nu a trimis o echipă pe mare să verifice.

Greenpeace România a tras un semnal de alarmă cu privire la „sănătatea ecosistemului Mării Negre” și a denunțat „iresponsabilitatea companiilor OMV Petrom şi Romgaz, titularele proiectului Neptun Deep”.

„Pe 10 martie 2026, imagini realizate de sateliţi au surprins o deversare de fluide în perimetrul Domino, o zonă de mare adâncime unde se desfăşoară forajele offshore.

Pata de poluare s-a întins pe o lungime de aproximativ 100 de kilometri şi a acoperit o suprafaţă de 45 km², echivalentul a 6.300 de terenuri de fotbal”, a transmis, miercuri, Greenpeace România, într-un comunicat de presă.

Greenpeace consideră că „responsabilitatea morală” pentru acest incident revine direct companiilor titulare ale proiectului Neptun Deep, respectiv OMV Petrom şi Romgaz.

„Pe baza analizei traseelor maritime (date AIS - Automatic Identification System), sursa potenţială a acestei deversări masive ar fi nava suport SKANDI ASSERTER, un vas offshore multifuncţional care deserveşte direct platforma de foraj TRANSOCEAN BARENTS. Ruta acestei nave s-a suprapus parţial cu urma de poluanţi identificată de satelit”, arată organizaţia.

Autoritatea Navală Română nu a trimis o echipă să verifice

Mai mult, Greenpeace susține că Autoritatea Navală Română a recunoscut că a primit o notificare în sistemul informatic de monitorizare (CleanSeaNet) cu privire la acest eveniment, dar nu a trimis nicio echipă pe mare pentru a constata cazul.

„Autoritatea a considerat evenimentul ca fiind „irelevant din punct de vedere operațional” din cauza distanței mari față de țărm. În același timp, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a amânat transmiterea unui răspuns către Greenpeace România, cerând o prelungire a termenului legal la 30 de zile”, se mai arată în comunicatul de presă.

„O capitulare în faţa marilor poluatori”

Alin Tănase, coordonator de campanii la Greenpeace România, a afirmat că este „un cerc vicios al nepăsării”, iar faptul că Autoritatea Navală a refuzat să verifice incidentul motivând că notificarea nu a menționat o cantitate masivă de poluanți reprezintă o „o capitulare în faţa marilor poluatori.”

„Companiile din spatele Neptun Deep profită de faptul că activitatea se desfăşoară departe de ochii lumii, iar autorităţile române refuză să verifice poluarea din larg dacă aceasta nu ajunge pe plajele turiştilor.

Să închizi un potenţial caz de poluare pe o suprafaţă de 45 km² doar pentru că în notificare nu este menţionată o cantitate masivă de poluanţi sau faptul că acesta nu se deplasează spre o zonă sensibilă, este o capitulare în faţa marilor poluatori.

România vrea să devină un hub energetic regional în Marea Neagră, dar are un plan de răspuns la poluarea marină cu hidrocarburi doar pe hârtie, care rareori este testat în realitate, şi instituţii care recunosc că nu au nave cu care să iasă în larg", a declarat Alin Tănase.

Organizaţia afirmă că, în timp ce autorităţile exclud posibilitatea unui eveniment de poluare, cazul a fost detectat prin sateliţii radar Copernicus/Sentinel-1, procesat prin sistemul de inteligenţă artificială Cerulean şi validat manual de experţi în analiză oceanografică.

„Aceştia au confirmat că pata identificată are caracteristicile unui amestec de uleiuri şi fluide specifice navelor, substanţe care nu ar trebui să ajungă în mare”, a mai transmis Greenpeace.

Organizația a adăugat că incidentul semnalat nu este un caz izolat. Între 2022 şi 2025, Greenpeace România anunţă că a identificat 226 de pete de poluanţi în zona românească a Mării Negre.

„Greenpeace România solicită public companiilor implicate în proiectul Neptun Deep, OMV Petrom şi Romgaz, asumarea de urgenţă a responsabilităţii pentru activitatea navelor subcontractate şi cere autorităţilor o monitorizare post-incident reală şi transparentă, nu doar clasarea birocratică a problemelor de mediu”, se mai arată în comunicatul de presă citat.