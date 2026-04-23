Protest la Ministerul Mediului: activiștii Greenpeace au ocupat trotuarul, după ce 23 de delfini au eșuat pe plajele din Constanța

Greenpeace România solicită Ministerului Mediului monitorizare și supraveghere strictă a fiecărei etape a proiectului Neptun Deep. Foto: Greenpeace România

Activiștii Greenpeace au anunțat, joi, că au ocupat trotuarul din fața Ministerului Mediului, într-o primă acțiune dintr-un „protest-maraton” pentru protejarea Mării Negre. Organizația susține că solicită de aproape un an o audiență cu ministra Diana Buzoianu, fără succes. Protestul are loc în condițiile în care proiectul Neptun Deep a început deja forajul la 160 km în larg, ceea ce, susține organizația, ar putea duce la dezastre ecologice, iar în ultimele zile 23 de delfini au eșuat pe plajele din Constanța.

„Marea Neagră nu are timp de amânări. Până acum, Diana Buzoianu a refuzat să primească cele peste 67.000 de semnături pentru protecția Mării Negre. Fiecare zi de inacțiune este o amenințare pentru viața din Marea Neagră, am văzut chiar recent ce pierderi putem suferi. Dacă Ministra este prea ocupată să ne primească în birou, am adus noi masa de discuții în fața Ministerului. Nu plecăm fără să transmitem oficial mesajul zecilor de mii de semnatari.” a declarat Alin Tănase, Coordonator de Campanii Greenpeace România.

Greenpeace o acuză pe Diana Buzoianu că „evită dialogul cu societatea civilă de 9 luni”. Activiștii spun că au depus prima solicitare pentru o audiență cu ministra Mediului în iulie 2025, dar au fost amânați repetat pe motive de „agende încărcate” și „sloturi neconfirmate”.

Organizația a atras atenția că deși proiectul Neptun Deep a început forajul la 160 de kilometri în larg, această distanță „nu este un paravan pentru dezastre ecologice” și cere Ministerului transparență totală și monitorizarea strictă a proiectului.

„Singura soluție sustenabilă pentru securitatea energetică a României este accelerarea tranziției către energie regenerabilă, singura care elimină dependența de extractivismul periculos și importurile scumpe, protejând totodată biodiversitatea și viața din Marea Neagră, grav afectate de război, exploatări offshore și poluare”, a transmis Greenpeace.

Astfel, Greenpeace România solicită Ministerului Mediului monitorizare și supraveghere strictă a fiecărei etape a proiectului Neptun Deep, pentru a preveni orice potențial accident ecologic care ar putea fi ascuns în largul mării.

„Este esențial ca publicul să aibă acces constant la informații relevante despre evoluția și impactul de mediu al proiectului, iar autoritățile să asigure o supraveghere reală și riguroasă. În prezent, monitorizarea este realizată în mare parte de companie, iar rolul autorităților trebuie să fie unul activ, de verificare independentă, nu de simplă preluare a datelor furnizate.” a mai declarat Alin Tănase.