Tunel uriaş folosit pentru traficul de droguri, sub graniţa cu Mexicul. S-a descoperit cocaină în valoare de 45 de milioane de dolari

Un tunel uriaș utilizat pentru a trece peste 45 de milioane de dolari în cocaină a fost descoperit la granița dintre California și Mexic. FOTO: Departamentul american de Justiție

Lung de șase sute de metri, dotat cu electricitate, ventilație și un sistem de șine pentru transportul drogurilor: un vast tunel utilizat pentru a trece peste 45 de milioane de dolari în cocaină a fost descoperit la granița dintre California și Mexic, au anunțat autoritățile americane.

Săpat la aproape 17 metri sub pământ, acest pasaj subteran avea pereți întăriți și dispunea de un lift hidraulic pentru acces, potrivit unui comunicat al Departamentului american de Justiție publicat luni, scrie Agerpres.

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Acesta făcea legătura între orașul mexican Tijuana și un depozit din cartierul Otay Mesa din San Diego, care se învecinează cu zidul de frontieră ce separă Statele Unite de Mexic.



Desfășurată între lunile decembrie și mai, ancheta a dus la confiscarea a peste o tonă de cocaină care ar fi tranzitat prin acest tunel și la arestarea a patru traficanți.

'Pentru acești inculpați, la capătul tunelului nu a fost lumina. Au fost girofaruri și sirene', a comentat procurorul federal american Adam Gordon, citat în comunicat. 'Această anchetă și această captură dau o lovitură semnificativă cartelului Jalisco Nueva Generacion', a adăugat Justin De La Torre, șeful patrulei poliției de frontieră pentru sectorul San Diego.

Autoritățile au insistat asupra caracterului sofisticat al acestui tunel deosebit de bine construit. Înregistrări video publicate de Departamentul de Justiție arată scările pasajului subteran, dotate cu trepte bine definite între pereții de piatră.

Traficul de droguri pe cale subterană între Statele Unite și Mexic este o practică veche, utilizată de mult timp de către carteluri.



Din 1993, în sudul Californiei au fost descoperite 99 de tuneluri subterane, potrivit Departamentului de Justiție. Cea mai recentă dezmembrare a unei astfel de rețele a avut loc în 2022, reamintește AFP.