"Perioada de după ora 13.00 este critică". Incendiile mistuitoare de lângă Atena se atenuează după cinci zile, dar pericolul rămâne

1 minut de citit Publicat la 10:08 04 Aug 2026 Modificat la 10:09 04 Aug 2026

Cele trei focare principale ale incendiului de vegetație care arde la vest de Atena încep să se diminueze. FOTO: Profimedia Images

Cele trei focare principale ale incendiului de vegetație care arde la vest de Atena încep să se diminueze, marți dimineață, după a patra noapte consecutivă în care sute de pompieri au intervenit pentru a opri flăcările. Autoritățile consideră critică perioada de după ora 13.00, când creșterea temperaturilor și scăderea umidității relative pot reaprinde focarele mocnite, scrie Ekathimerini.

Forțele de intervenție au rămas însă în alertă, deoarece temperatura solului și a aerului se menținea ridicată, iar încălzirea vremii în a doua parte a zilei putea reactiva incendiul.

Operațiunile de marți s-au concentrat în special asupra stațiunii Psatha, aflată pe litoral, la vest de Atena, unde echipele de intervenție au luptat cu mai multe focare izolate.

La primele ore ale dimineții, șapte aeronave pentru stingerea incendiilor au decolat pentru a sprijini forțele terestre.

La intervenție participă 450 de pompieri, 126 de autospeciale, 22 de echipe pedestre, voluntari și 46 de pompieri din Franța și România. În operațiune este implicată și o unitate a Forțelor Armate.

Pentru o mai bună coordonare a intervenției, zona afectată de incendiu a fost împărțită în trei sectoare.

Sectorul nordic cuprinde zonele Kryo Pigadi, Agios Nektarios și Muntele Kithaironas, în timp ce sectorul sudic se întinde spre Psatha, Loumpa, Veniza și Zachouli. Cel de-al treilea sector se dezvoltă spre sud-est, în direcția Kandili, Moni Kamara și Megara.

Estimările preliminare arată că incendiul a distrus până acum aproximativ 13.290 de hectare în regiunile Attica și Viotia. Flăcările au provocat pagube locuințelor, proprietăților și culturilor agricole.

Duminică, două elicoptere Bell închiriate, care participau la operațiunile de stingere în apropiere de Psatha, s-au ciocnit în aer. Două persoane și-au pierdut viața în accident. Poliția a preluat ancheta preliminară pentru stabilirea cauzelor coliziunii.