Niște oficiali talibani au ajuns la Chișinău și nimeni nu știe cum a fost posibil. MAE face anchetă să vadă cum au obținut vize

2 minute de citit Publicat la 11:08 04 Aug 2026 Modificat la 11:13 04 Aug 2026

Delegația talibană la Chișinău FOTO: The Kabul Tribune

Este anchetă în Republica Moldova după sosirea la Chișinău a unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan, instituție aflată sub controlul talibanilor. Se verifică cum au primit vize de intrare în Republica Moldova membrii delegației, în condițiile în care țara nu recunoaște regimul taliban.

Informația despre deplasarea delegației a fost publicată inițial, pe 3 august, de The Kabul Tribune, potrivit Radio Europa Liberă Moldova. Potrivit sursei, grupul este condus de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azam Osmani, și a ajuns la Chișinău pentru discuții privind extinderea cooperării tehnice și practice dintre cele două state. Presa afgană afirmă că vizita este programată să se încheie pe 7 august.

Ariana News, citându-l pe purtătorul de cuvânt al ministerului afgan, Shir Mohammad Hatami, scrie că oficialii afgani ar urma să poarte discuții cu reprezentanți din Republica Moldova despre dezvoltarea agriculturii, cercetare științifică, protecția plantelor, combaterea dăunătorilor, tehnologii agricole moderne și proiecte comune de cercetare.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ministerul Agriculturii controlat de talibani a susținut că delegația și-a început „vizita oficială în Europa” la invitația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova.

Până la această oră, reprezentanții Ministerului Agriculturii de la Chișinău nu au oferit un punct de vedere. Potrivit Ziarului de Gardă, inițiativa invitării delegației ar fi aparținut secretarului de stat Vasile Șarban. Acesta a declarat că vizita a fost solicitată de unii agenți economici din Republica Moldova, interesați de întâlniri cu reprezentanții afgani.

În schimb, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat prezența delegației în Republica Moldova, însă a precizat că nu sunt planificate întrevederi oficiale cu autoritățile statului.

MAE din Moldova a comunicat că delegația a intrat în țară în baza unor vize emise de autoritățile moldovene și că Guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și documentele de intrare. Totodată, vor fi analizate procedurile interne pentru a se stabili dacă au fost respectate prevederile legale și interesele de politică externă ale Republicii Moldova.

Instituția a explicat că vizita a fost inițiată în contextul unor discuții dintre producători agricoli locali și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii privind posibilitatea unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară afectată de o gravă criză de insecuritate alimentară.

MAE a subliniat, de asemenea, că membrii delegației nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni și a reafirmat că Republica Moldova respectă toate regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan.

Expertul în politici publice și securitate al WatchDog.MD, Andrei Curăraru, atrage atenția asupra diferențelor dintre mesajele transmise de autoritățile de la Kabul și cele de la Chișinău. În opinia sa, Guvernul trebuie să clarifice dacă delegația afgană a fost sau nu invitată oficial de Ministerul Agriculturii.

„La Kabul, deplasarea este prezentată drept o invitație guvernamentală și începutul unei cooperări practice și tehnice. Talibanii folosesc astfel de vizite pentru a transmite că izolarea lor internațională se diminuează, chiar dacă statele gazdă nu le recunosc regimul”, a explicat expertul.

Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Afganistan

Republica Moldova și Afganistan au stabilit relații diplomatice printr-un protocol semnat la Moscova la 1 decembrie 1994.

Datele Biroului Național de Statistică arată că, în 2025, exporturile Republicii Moldova către Afganistan au fost de aproximativ 155.000 de dolari, fără importuri înregistrate.

În 2024, valoarea totală a exporturilor către această țară a fost de 167.130 de dolari, cea mai mare parte fiind reprezentată de vehicule terestre și componente ale acestora, precum și de alte echipamente din aceeași categorie.

Talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului în 2021, după retragerea trupelor americane. Regimul este cunoscut oficial doar de Rusia.