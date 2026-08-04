"Sunetul războiului" în sudul Franței. Incendiile au detonat sute de proiectile din Al Doilea Război Mondial, din depozite ascunse

1 minut de citit Publicat la 11:22 04 Aug 2026 Modificat la 11:22 04 Aug 2026

Incendiile de vegetație din sudul Franței au scos la iveală un depozit cu aproximativ 400 de proiectile și alte tipuri de muniție din Al Doilea Război Mondial în localitatea Le Porge. FOTO: Profimedia Images

Incendiile de vegetație din sudul Franței au scos la iveală un depozit cu aproximativ 400 de proiectile și alte tipuri de muniție din Al Doilea Război Mondial în localitatea Le Porge, au anunțat autoritățile locale, scrie BBC.

Exploziile produse în timpul incendiilor, despre care inițial s-a crezut că provin de la butelii de gaz, ar fi putut fi provocate de muniții din Al Doilea Război Mondial, detonate de temperaturile extreme, a declarat comandantul local al pompierilor pentru presa franceză.

Peste 100 de explozii au fost auzite în cea de-a doua noapte a incendiului, a declarat primarul Martial Zaninetti pentru postul France Info. Edilul a comparat zgomotul cu "sunetul războiului".

În urma operațiunilor de deminare, cei mai mulți locuitori au putut reveni la casele lor, însă primarul a precizat că anumite zone sunt în continuare interzise. Peste 180 de locuințe au fost distruse de incendiu.

"Existau depozite de muniție îngropate pe terenuri din localitatea noastră, dar nu știam despre ele, iar acestea au explodat", a declarat Zaninetti pentru France Info.

Primarul a povestit că proiectilele au fost aruncate "în dreapta și în stânga" și că unul dintre ele a trecut chiar printr-o locuință.

Într-un mesaj publicat luni pe Instagram, edilul a anunțat că accesul spre ocean, într-un camping și în satul La Jenny rămâne interzis.

Armele descoperite sunt atât de fabricație germană, cât și franceză și includ proiectile de mortier și muniție antitanc, potrivit presei franceze.

Munițiile au fost descoperite după ce un incendiu de pădure a devastat regiunea Gironde. Focul, care a ars timp de aproximativ zece zile, a fost între timp adus sub control.

Imagini surprinse luni în Le Porge arată familii care caută printre rămășițele carbonizate ale locuințelor lor.

Premierul francez Sébastien Lecornu le-a mulțumit luni pompierilor pentru eforturile depuse și a declarat că "Franța a rezistat în fața unei crize fără precedent". El a precizat că lupta împotriva incendiilor a intrat într-o "nouă etapă" în regiunea Gironde și că "persoanele evacuate se întorc treptat la locuințele lor".

Incendiile de vegetație au afectat numeroase regiuni din Europa în ultimele două săptămâni, în special Franța și Spania, unde peste 330.000 de persoane au fost evacuate.

Franța s-a numărat printre țările cel mai grav afectate. Aproximativ 42.000 de hectare au ars în sud-vestul țării, incendiul fiind considerat unul dintre cele mai mari produse în această zonă după Al Doilea Război Mondial.