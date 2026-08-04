Măsuri de criză în Republica Moldova. Lifturile nu trebuie folosite între orele 6 și 9

1 minut de citit Publicat la 11:56 04 Aug 2026 Modificat la 11:56 04 Aug 2026

Exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate zilnic, între orele 18:00 și 22:00/ FOTO: Agerpres

Republica Moldova a adoptat măsuri urgente pentru a gestiona criza energetică și deficitul de apă provocat de nivelul scăzut al râului Nistru. Autoritățile vor limita exporturile de energie electrică în orele de vârf, vor reduce consumul de energie în instituțiile publice și în spațiile comerciale. Astfel, între orele 6:00 și 9:00, cetățenii sunt îndemnați să evite utilizarea lifturilor, potrivit NewsMaker.md.

Măsurile au fost adoptate luni, în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Management al Crizelor din Republica Moldova.

Potrivit deciziei, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate zilnic, între orele 18:00 și 22:00, interval în care consumul este cel mai ridicat.

Restricția va fi aplicată de compania de stat Moldelectrica, cu excepția cantităților necesare pentru respectarea obligațiilor privind securitatea aprovizionării cu energie.

Măsuri pentru reducerea consumului de energie în instituțiile publice

Totodată, autoritățile vor accelera conectarea la rețea a instalațiilor de stocare a energiei și a parcurilor solare și eoliene dotate cu baterii. În același timp, vor simplifica procedurile de autorizare pentru proiectele de producere și stocare a energiei.

În plus, s-au impus măsuri pentru reducerea consumului de energie în instituțiile publice și spațiile comerciale, cum ar fi scăderea cu 30% a iluminatului interior, acolo unde este posibil, și deconectarea luminilor decorative, arhitecturale sau publicitare între orele 18.00 și 6.00.

Administratorii clădirilor publice și comerciale sunt, de asemenea, îndemnați să reducă utilizarea iluminatului în spațiile neocupate.

De asemenea, autoritățile au precizat că îndeamnă cetățenii să evite utilizarea lifturilor în timpul vârfurilor de consum, între orele 06.00-09.00, pentru a preveni eventualele blocaje cauzate de întreruperi de curent.

Reducerea consumului de apă

Totodată, autoritățile de la Chișinău au anunțat că au impus restricții la consumul de apă. Apa potabilă și cea din râuri și lacuri nu va mai putea fi folosită pentru activități care nu sunt esențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor. Prioritate va avea asigurarea apei pentru nevoile de bază ale populației.

De asemenea, apa din Nistru va putea fi folosită pentru irigarea terenurilor agricole doar pe timpul nopții, între orele 21:00 și 06:00, cu prioritate pentru culturile horticole.

Dacă nivelul fluviului va continua să scadă și va ajunge la un nivel critic, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captarea apei din anumite zone.

Potrivit autorităților, noile măsuri au ca obiectiv asigurarea continuității serviciilor esențiale și protejarea populației.