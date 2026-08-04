Departamentul de Stat al SUA vrea să închidă consulatele din Canada, Japonia și alte trei țări

Biroul de Management şi Buget al Casei Albe a pledat pentru un program de închidere şi mai ambiţios, care viza până la 30 de misiuni străine / Sursă foto: Getty Images

Departamentul de Stat al SUA a notificat Congresul că intenţionează să închidă cinci misiuni diplomatice din străinătate, au declarat surse familiarizate cu situaţia, sub rezerva anonimatului, relatează marţi Reuters, citat de Agerpres.

În notificarea trimisă unor comisii ale Congresului la sfârşitul săptămânii trecute, Departamentul de Stat a afirmat că intenţionează să închidă misiunile sale din St. George's (Grenada), Nagoya (Japonia), Medan (Indonezia), Douala, (Camerun) şi Winnipeg (Canada).

Misiunea SUA din St. George's, Grenada, este o ambasadă. Posturile din Medan, Winnipeg şi Nagoya sunt consulate, în timp ce postul din Douala este o "sucursală a ambasadei". Consulatele şi sucursalele reprezintă de obicei interesele SUA în regiuni din afara capitalei unei ţări străine, unde se află de obicei ambasada SUA.

Aceste măsuri, care nu au fost raportate anterior, reprezintă un exemplu rar de închidere a mai multor misiuni străine de către SUA, o reducere care nu este legată de un anumit eveniment geopolitic.

La începutul anului trecut, în primele luni ale administraţiei Donald Trump, Departamentul de Stat a început pregătirile pentru închiderea a aproape 12 misiuni străine, au relatat Reuters şi alte agenţii la acea vreme, ca parte a unui efort mai amplu al preşedintelui republican de a transforma birocraţia americană astfel încât aceasta să fie pe deplin aliniată cu agenda sa "America First".

Biroul de Management şi Buget al Casei Albe a pledat pentru un program de închidere şi mai ambiţios, care viza până la 30 de misiuni străine. Unii oficiali ai administraţiei au declarat în privat că unele misiuni străine mai mici sunt neesenţiale şi nu sunt eficiente din punct de vedere al costurilor.

Democraţi şi foşti oficiali pe probleme de politică externă şi securitate naţională susţin că reducerile amprentei diplomatice a SUA, coroborate cu desfiinţarea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a furnizat ajutor în valoare de miliarde de dolari la nivel global, riscă să submineze conducerea americană, lăsând în acelaşi timp un vid periculos pe care adversari precum China şi Rusia l-ar putea umple.

Deşi Departamentul de Stat a trecut în anul precedent printr-o amplă reformă birocratică, prin "reducerea a zeci de birouri şi sute de angajaţi", nicio misiune străină nu a fost închisă.

Solicitat să ofere o reacţie, Departamentul de Stat a emis o declaraţie în care nu a confirmat închiderile, dar a precizat că se concentrează pe asigurarea faptului că amprenta diplomatică a SUA este eficientă. Departamentul a adăugat că se angajează să urmeze procedurile de notificare ale Congresului.