Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc cu 10 etaje din Capitală. Fumul negru se vede de la distanță

Incendiu la un bloc cu 10 etaje din Sectorul 3 al Capitalei, marţi, la prânz. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un incendiu puternic a izbucnit marţi într-un bloc cu 10 etaje din Bucureşti, iar pompierii se luptă în aceste momente cu flăcările. Aproape 50 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de intervenţie. Potrivit primelor informaţii, nu sunt victime, iar fumul negru se ridică deasupra clădirii și poate fi văzut de la câteva străzi distanță.

Alarma s-a dat pe strada Odobeşti din Sectorul 3 al Capitalei, după ce unii dintre locatarii unui bloc cu 10 etaje au sunat la serviciul unic de urgenţă 112 ca să ceară ajutorul pompierilor.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era în plină desfășurare, manifestându-se cu flăcări deschise și degajări abundente de fum dintr-un apartament situat la etajul al 10-lea al unui imobil de locuințe.

În misiunea de stingere a flăcărilor au fost trimise şase autospeciale cu apă şi spumă. De asemenea, au ajuns la faţa locului şi autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospeciale de descarcerare. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea tuturor spaţiilor interioare ale blocului.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe strada Odobeşti, sectorul 3, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 10.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea spațiilor interioare. 45 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri. Până în momentul de față fără victime", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

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