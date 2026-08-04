În București se construiește prima centrală de termoficare după aproape 50 de ani. Investiție de 289 milioane de lei

Noua centrală va contribui la creșterea securității energetice a Capitalei. FOTO: Agerpres

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Titan Power au semnat un contract de finanțare de aproximativ 289 de milioane de lei cu CEC Bank și Exim Banca Românească pentru construirea noii Centrale Electrice de Termoficare (CET) Titan, prima centrală de termoficare ridicată de la zero în București după 1979.

Potrivit unui comunicat SAPE, noua centrală va contribui la creșterea securității energetice a Capitalei, la utilizarea eficientă a resurselor energetice și la reducerea impactului asupra mediului, prin folosirea unor tehnologii moderne de cogenerare de înaltă eficiență. Totodată, CET Titan deschide perspectiva dezvoltării unei noi generații de centrale energetice, pe baza unui model care poate fi replicat și în alte orașe din România, pentru susținerea unui sistem energetic sigur, eficient și competitiv.

"Contractul de finanțare, în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei, marchează o etapă decisivă în dezvoltarea proiectului și asigură o parte substanțială a resurselor financiare necesare achiziției echipamentelor și executării lucrărilor de construire a noii centrale de cogenerare de înaltă eficiență", mai precizează SAPE.

Investiția este realizată de Titan Power S.A., societate de proiect deținută majoritar de SAPE S.A. și minoritar de Electrocentrale Grup S.A. – ELG S.A.

Electrocentrale Grup S.A. se află într-un proces de fuziune prin absorbție cu SAPE S.A., aceasta din urmă având calitatea de societate absorbantă. SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. sunt companii aflate în coordonarea Ministerului Energiei.

Prima centrală construită de la zero în ultimele decenii

Proiectul reprezintă prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în București după anul 1979 și demonstrează angajamentul SAPE pentru modernizarea infrastructurii energetice și creșterea securității alimentării cu energie electrică și termică a Capitalei.

Noua CET Titan, amplasată în sectorul 3 al Capitalei, va produce anual aproximativ 400 GWh de energie electrică, livrată în rețeaua națională, și circa 200 GWh de energie termică pentru sistemul centralizat de termoficare al Bucureștiului, contribuind la siguranța alimentării în special în zonele deficitare din sectoarele 2 și 3.

Centrala va utiliza tehnologii moderne de cogenerare pe gaze naturale, cu un randament energetic total estimat la aproximativ 90%, ceea ce va permite reducerea consumului de combustibil și creșterea eficienței energetice. Proiectul este conceput și pentru adaptarea viitoare la combustibili cu emisii reduse de carbon, inclusiv amestecuri de gaze naturale și hidrogen. Prima etapă a investiției a fost finalizată prin demolarea structurilor existente și executarea lucrărilor de pregătire și îmbunătățire a terenului de fundare. În prezent, sunt în desfășurare activitățile pregătitoare necesare începerii construcției noilor instalații.

Durata estimată până la punerea în funcțiune este de aproximativ 14 luni, în funcție de evoluția lucrărilor, îndeplinirea obligațiilor contractuale și parcurgerea etapelor de testare și autorizare.

În cursul acestei luni au fost demarate testele de acceptanță în fabrică – Factory Acceptance Tests (FAT) – pentru principalele echipamente tehnologice care vor fi instalate în noua centrală, confirmând trecerea proiectului într-o etapă avansată de implementare tehnică.

Semnarea contractului de finanțare reconfirmă încrederea instituțiilor financiare în viabilitatea tehnică și economică a proiectului CET Titan.

Totodată, investiția poate constitui un model pentru dezvoltarea viitoarelor centrale de cogenerare la nivel de sector, cu capacități de aproximativ 50 MW. Acest concept poate fi replicat și în alte localități din România, pentru modernizarea infrastructurii, creșterea eficienței energetice și consolidarea securității energetice naționale.

Prin realizarea CET Titan, SAPE își reafirmă rolul de investitor strategic al statului român în sectorul energetic și angajamentul pentru dezvoltarea unor proiecte sustenabile, fundamentate tehnic și economic și administrate cu disciplină investițională.