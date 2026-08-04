Zelenski lansează "Inițiativa Carpatică". România, printre cele opt țări incluse în noul parteneriat regional

Potrivit lui Zelenski, Iniţiativa Carpatică va uni ţări cu interese economice şi de securitate comune. Foto: Administrația Prezidențială

Ucraina intenţionează să lanseze "Iniţiativă Carpatică" în această toamnă, care va reuni opt ţări, între care şi România. Aceste state împărtăşesc interese economice şi de securitate comune, a anunţat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit RBC-Ucraina, citată de Agerpres.

"De ce a apărut această idee? Pentru că nu toate ţările sunt pregătite să ne sprijine cu arme, dar doresc să coopereze în domeniile ajutorului umanitar, securităţii şi economiei. De asemenea, ele iau în considerare reconstrucţia Ucrainei", a declarat Zelenski.

Faptul că ţările vecine iau în considerare reconstrucţia este un semn de încredere în Ucraina şi într-un viitor paşnic, a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, Iniţiativa Carpatică va uni ţări cu interese economice şi de securitate comune. În plus, aceasta acoperă logistica, iar cultura şi viitorul turismului ar putea deveni, de asemenea, parte a iniţiativei ulterior.

Iniţiativa include Austria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Ucraina.

"Această iniţiativă este ceva ce ne poate uni pe toţi. Avem nevoie de asta", a declarat şeful statului ucrainean, menţionând că lansarea oficială va fi în această toamnă.

Discuţiile privind datele specifice sunt deja în desfăşurare.