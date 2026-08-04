De ce se scumpește cafeaua din nou. De ce cresc prețurile chiar dacă Brazilia anunță recolte record

Principalul vinovat pentru scumpirile actuale este vremea, care întârzie drastic recoltele. sursa foto: Getty

Cafeaua se scumpește iarăși, iar explicația nu ține de o singură cauză, ci de mai multe suprapuse: stocuri tot mai mici, întârzieri la livrări și probleme de transport. Toate acestea pun o presiune uriașă pe piață, iar rezervele mondiale de Arabica se apropie de niveluri minime nemaiîntâlnite din anii '90. Riscul ca depozitele bursei să rămână efectiv fără marfă alimentează creșterile de preț, arată o analiză a XTB România, dată publicității marți, scrie Agerpres.

Vestea bună – cel puțin pe hârtie – este că producția ar putea reechilibra piața în lunile următoare. Vestea proastă e că orice nouă problemă meteo sau de transport poate împinge cotațiile spre noi recorduri, avertizează analistul financiar Radu Puiu, de la XTB România.

Cum se explică, de fapt, acest paradox? Pe scurt: se anunță recolte uriașe, dar cafeaua respectivă încă nu a ajuns pe piață. Iar între o recoltă promițătoare și marfa disponibilă efectiv în depozite poate fi o distanță considerabilă.

„Deşi cafeaua şi-a pierdut din valoare de la începutul acestui an, dacă ne uităm la situaţia din ultimele luni, observăm o pantă ascendentă puternică. În ultimele zile, cererea a crescut, iar preţurile cafelei înregistrează cele mai mari creşteri după multă vreme. Contractele futures (contracte care reflectă preţul estimat al cafelei pentru o dată viitoare) pe Arabica au crescut cu aproape 10% în doar două sesiuni. La prima vedere, această creştere pare surprinzătoare, având în vedere estimările optimiste privind recolta din Brazilia. Totuşi, pentru a înţelege de ce preţurile cresc în ciuda promisiunii unor recolte record, piaţa trebuie analizată prin prisma a ceea ce se întâmplă în prezent”, se arată în analiză.

Recolta e mare, dar blocată de ploi

Ca să înțelegem de unde vine tensiunea, trebuie să ne uităm la Brazilia, cel mai mare producător de cafea din lume. Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) estimează o recoltă masivă acolo – peste 70 de milioane de saci. Numai că, spune analiza, una sunt fundamentele pe termen lung ale pieței și cu totul altceva este cantitatea de cafea disponibilă efectiv chiar acum.

Principalul vinovat pentru scumpirile actuale este vremea, care întârzie drastic recoltele.

În Minas Gerais, cea mai mare regiune producătoare de Arabica din Brazilia, au căzut puțin peste 32 mm de precipitații într-o singură săptămână – adică 2.700% din media istorică pentru această perioadă. Cu alte cuvinte, de 27 de ori mai multă ploaie decât în mod normal.

Consecința e directă: fermierii se confruntă cu probleme enorme la recoltarea, uscarea și transportul boabelor. Iar ploaia nu afectează doar cantitatea, ci și calitatea cafelei.

„Deşi oferta potenţială, pe hârtie, este uriaşă, această cafea nu a ajuns încă pe piaţă. Deşi cantitatea ar putea fi suficientă, producătorii se vor confrunta cu probleme legate de calitatea boabelor. În ciuda faptului că Brazilia este cel mai mare producător mondial de cafea şi că marfa este disponibilă pentru livrare pe ICE (bursa internaţională pe care se tranzacţionează cafeaua Arabica), lipsa unor recolte de calitate ar putea însemna că stocurile epuizate nu vor creşte pe bursă, în ciuda recoltelor record”, conform analizei.

Depozitele bursei sunt aproape goale

Problema e că aceste întârzieri din Brazilia lovesc piața exact în cel mai prost moment: atunci când depozitele bursei sunt deja goale. Stocurile de Arabica monitorizate de bursa ICE scad dramatic. Recent, ele au înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi – de 5,9% - de la începutul lui 2025. Iar pe parcursul a peste 25 de sesiuni de tranzacționare consecutive, aceste stocuri s-au redus cu până la 26%, atrage atenția analistul XTB România.

La această presiune se adaugă și o problemă de transport, complet independentă de vreme: tensiunile din Marea Roșie, care perturbă rutele maritime.

„Din datele istorice şi curbele stocurilor reiese că nivelul rezervelor se apropie, într-adevăr, de minime critice nemaiîntâlnite de la cotaţia dintre anii '90 şi '00 (sub limita de 300.000 de saci). În plus, situaţia ofertei este complicată de tensiunile din Marea Roşie. Timpii prelungiţi de tranzit al navelor, costurile crescute de transport şi nevoia ca firmele de logistică să menţină stocuri mai mari înseamnă că livrările către pieţele de consum suferă întârzieri”, explică acesta.

Practic, scumpirea de acum este alimentată în mare parte de o panică legată de aprovizionare – teama că marfa nu va ajunge la timp. Iar din cauza condițiilor meteo, nu poate fi exclus scenariul în care prețurile ating noi maxime istorice.

Un factor suplimentar de incertitudine este fenomenul meteorologic El Niño, care aduce de obicei ploi excesive în America de Sud și secete în Asia de Sud-Est. Pentru Brazilia, asta ar putea însemna, paradoxal, un sprijin pentru culturile de cafea, dar și o înrăutățire a logisticii.

Ce ne spune, de fapt, structura pieței

Interesant este că, dincolo de panica de moment, piața nu se așteaptă ca aprovizionarea să rămână o problemă pe termen lung. Iar acest lucru se vede chiar din felul în care sunt construite prețurile contractelor futures.

„Cu toate acestea, piaţa consideră că aprovizionarea nu va reprezenta o problemă în viitor. Acest lucru este evidenţiat chiar de structura pieţei contractelor futures”, arată Radu Puiu.

Concret, diferența de preț (spread) dintre contractele din septembrie și cele din decembrie s-a accentuat până la un nivel record, de peste 24 de cenți pe livră. Traducere: prăjitorii și cumpărătorii sunt dispuși să plătească în plus, semnificativ, pentru livrarea imediată a cafelei, de teamă că stocurile din depozite se vor epuiza în orice clipă. În schimb, contractele pentru anii următori indică prețuri mult mai mici – semn că piața se așteaptă ca lucrurile să se calmeze.

„Piaţa cafelei dă dovadă de îngrijorări cu privire la oferta pe termen scurt. Cu toate acestea, dacă producţia continuă să crească şi, în viitorul apropiat, va influenţa refacerea stocurilor, preţurile nu ar atinge cele mai înalte niveluri din istorie. Teoretic, atunci când toată cafeaua va fi recoltată şi va începe să ajungă la consumatori, ar trebui să observăm din toamnă acest efect asupra preţurilor”, adaugă analistul.

Cu alte cuvinte, dacă recoltele braziliene ajung, în cele din urmă, în depozite, scumpirea de acum ar putea fi doar temporară – iar din toamnă prețurile ar putea începe să se domolească.

Grupul XTB este un furnizor internațional de produse, servicii și soluții tehnologice de tranzacționare și investiții. Din 2004, grupul și-a extins activitatea, care acoperă acum peste 20 de piețe majore din Europa, America Latină și Asia, câștigând încrederea a peste 1 milion de clienți.