Prefectul de Timiș refuză să dispună încetarea mandatului de primar al lui Dominic Fritz. I-a tăiat 10% din salariu pe 6 luni

"Am semnat astăzi ordinul prefectului privind sancționarea disciplinară a domnului Dominic Samuel Fritz". Sursa foto: Agerpres

Prefectul județului Timiș, numit la propunerea USR, a anunțat că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost sancționat disciplinar cu diminuarea salariului cu 10% pentru următoarele șase luni, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că acesta a fost în conflict de interese. El a subliniat că ordinul nu dispune încetarea mandatului primarului Dominic Fritz.

"Am semnat astăzi ordinul prefectului privind sancționarea disciplinară a domnului Dominic Samuel Fritz, sancționarea prevede diminuarea salariului cu 10% pe șase luni de zile" a anunțat Paul Finta, într-o conferință de presă

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins recursul formulat de către domnul Fritz Dominic împotriva sentinței civile nr. 63/2026 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara- Secția Contencios administrativ și Fiscal, validând astfel Raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care s-a constatat starea de conflict de interese în care acesta s-a aflat.

"Este o practică a Instituției Prefectului Județului Timiș de diminuare a indemnizației în cazul unui conflict de interese, mai există o decizie similară luată anterior. În cazul conflictului de interese, nu se dispune încetarea mandatului primarului găsit într-o asemenea situație.

Lăsăm legea să vorbească. Am mers pe sancțiunea maximă permisă de lege. Nu trebuia să așteptăm redactarea motivării Înaltei Curți de Casație și Justiție la decizia de respingere a contestației domnului Fritz", a mai spus prefectul.

Paul Finta a devenit noul prefect al județului Timiș, la propunerea USR, pe data de 23 iunie.

Reacția lui Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Prefectura Timiș a dispus diminuarea cu 10% a indemnizației sale timp de șase luni, în urma unei sancțiuni pentru conflict de interese constatate de ANI. Fritz susține că este ținta unei campanii politice orchestrate de PSD și afirmă că nu va renunța "nici la Timișoara, nici la lupta pentru o Românie dreaptă".

"Azi am primit sancțiunea oficială pentru ”conflictul de interese” din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea.

Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar.

Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar.



Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi.

Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat.

Amenințarea nu mi se mai adresează mie.

Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: ”Legea dispune numai pentru viitor”).

Mesajul lor e clar. Clar să fie și al meu:

Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care și-au pus încrederea și speranța în schimbările pe care reușim să le facem în Timișoara și în țară.

Și știu alături de mine mii și mii de timișoreni, de colegi din USR și nu numai, de cetățeni simpli care s-au săturat de prădarea țării și de lupul PSD care ne explică cum e paznic la oi.

Vă mulțumesc pentru încurajări și susținere. Vă promit că vom câștiga această luptă, indiferent cât de jos vor coborî", a spus Dominic Fritz.