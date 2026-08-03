De câți ani are nevoie Bucureștiul ca să aibă infrastructură ca în Paris, Copenhaga sau Madrid. Ciprian Ciucu: „Fac apel la înțelegere”

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că și Bucureștiul poate ajunge la nivelul marilor orașe europene. Foto: Getty Images

Bucureștiul are nevoie de încă cinci sau șase ani de investiții în infrastructură pentru a ajunge la nivelul marilor oraşe europene, a declarat luni primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul le-a cerut bucureștenilor să aibă răbdare și „încredere” că șantierele vor fi finalizate la timp, relatează Agerpres.

Pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București au fost postate mai multe imagini care surprind transformările urbane ale unor mari orașe europene, precum Paris, Copenhaga sau Madrid.

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că și Bucureștiul poate ajunge la nivelul acestor orașe, dar este nevoie de timp și a făcut apel „la înțelegerea bucureștenilor”.

„Erau atât de întârziate, încât efectiv avem doar aceste două opţiuni: să nu facem nimic şi să pierdem banii europeni atraşi pentru ele sau să fac apel la înţelegerea bucureştenilor, să aibă încredere că şantierele vor fi la timp finalizate. Am nevoie de cinci, chiar şase ani să pun oraşul la punct din punct de vedere al infrastructurii. După aceea, venim cu proiecte de regenerare urbană, mai mult verde, curăţenie, clădiri îngrijite, spaţiu public de calitate, în care să ne placă să trăim”, a precizat Ciprian Ciucu, citat în postarea PMB de pe Facebook.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Capitalei, în acest an au fost deblocate şi lansate zeci de şantiere, în special pentru infrastructura rutieră şi reţeaua de termoficare.



Reprezentanţii Municipalităţii au precizat că experienţa altor oraşe din Europa arată că transformările urbane nu se fac de pe o zi pe alta.



„Cum arată acum oraşele europene care au trecut ani la rând prin şantiere. Nu a fost uşor pentru localnici, dar acum trăiesc în metropole civilizate, dezvoltate, cu accent pe verde, pe sănătate şi pe siguranţă. Bucureştiul este în urmă, abia acum începe să se pună la punct, dar în următorii cinci ani ne vom mândri cu el. Primarul general Ciprian Ciucu îl va pune la punct! Experienţa altor oraşe frumoase din Europa ne arată că transformările urbane nu se fac de pe o zi pe alta. A fost nevoie de perioade lungi în care locuitorii au suportat şantiere, trafic, zgomot. Însă azi sunt date ca exemple de bune practici tocmai pentru că au avut consecvenţă în investiţii şi în planificare”, au adăugat reprezentanţii Municipalităţii.



Aceştia au dat câteva exemple, printre care Copenhaga, Paris şi Madrid.



În anii 1960, Copenhaga era un oraş dominat de automobile, centrul era aglomerat, iar portul era puternic poluat, iar din 1962 şi până în prezent s-a reabilitat, în etape. S-au construit sute de kilometri de piste pentru biciclete, s-a creat infrastructură verde, s-au regenerat zonele portuare, iar metroul a fost extins. În prezent este considerat unul dintre cele mai prietenoase oraşe din lume pentru pietoni şi biciclişti.



Parisul este prezentat drept un alt exemplu de transformare urbană, prin proiecte derulate în ultimele două decenii, precum Grand Paris Express, cea mai mare extindere a reţelei de metrou din Europa, reamenajarea bulevardelor şi pieţelor, transformarea malurilor Senei în promenade, extinderea reţelei de piste pentru biciclete şi plantarea de arbori.



Madrid a trecut prin şantiere în perioada 2003 - 2015. Atunci, autostrada M-30 a fost îngropată în tunel, iar deasupra s-au amenajat peste 120 de hectare de parc, piste de biciclete, locuri de joacă şi poduri pietonale.



Indiferent de ţară, au mai adăugat reprezentanţii Primăriei Capitalei, transformările au urmat câteva principii comune: