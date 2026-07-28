Ciprian Ciucu: „M-a pus dracu să candidez la PMB. Era bine să fiu primar de sector, poate nici nu aveam dosar penal”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat în cadrul unui interviu acordat pentru Cotidianul, că regretă că a candidat la Primăria Municipiului București. „La nivel personal, regret. La nivel public, nu, îmi asum această misiune. Era bine să fiu primar de sector, poate nici nu aveam dosar penal”, a spus acesta.

El a mai spus că schimbarea din 2025 a vizat doar persoana primarului, în timp ce aparatul administrativ a rămas, în mare parte, același.

„M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiunea. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal. Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru sursa citată.

Ciprian Ciucu spune că este „primarul care a tras lozul necâștigător”.

„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare.

Am două opțiuni, să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată. (n.r. dă de înțeles că e posibil să nu câștige al doilea mandat)”, a mai adăugat acesta.

El a mai avertizat că Bucureștiul poate ajunge în incapacitate de plată.

Potrivit acestuia, actualul model de funcționare al sistemului de termoficare este nesustenabil.

„Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă”, a mai spus acesta.