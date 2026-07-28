PSD spune că Memorandumul Guvernului este nul și că Parlamentul a votat deja deblocarea posturilor: "Acest guvern nu mai conduce nimic"

1 minut de citit Publicat la 21:49 28 Iul 2026 Modificat la 21:49 28 Iul 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

PSD acuză Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan că s-a contrazis de trei ori în 48 de ore pe tema posturilor din spitale și adaugă că Memorandumul aprobat marți seara în ședința extraordinară convocată de premier este "caduc", în condițiile în care Parlamentul a votat deja deblocarea posturilor respective.

Formațiunea social-democrată vine cu acest mesaj după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, deblocarea a peste 6.800 de posturi în spitalele din sistemul național de sănătate.

"Ilie Bolojan a înţeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei şi că rămân în istorie drept guvernul care a spus 'nu' spitalelor", susține PSD.

Formațiunea amintește că a depus în forul legislativ amendamentul care deblochează posturile din sistemul de sănătate și acuză faptul PNL, "partidul condus de prim-ministrul demis Ilie Bolojan", a ales să se abţină la vot.

"Parlamentarii PNL au stat pe margine şi i-au lăsat - ca de obicei - pe alţii să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei. După doar o zi, în ședinţa de Guvern de la ora 20.00, Guvernul demis a găsit banii necesari.

Mai mult, susține acum este o situaţie urgentă, astfel încât să fie convocată o şedinţă de Guvern în această seară, în format hibrid, ca să aprobe exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile", se afirmă în comunicatul social-democraţilor.

PSD: "Memorandumul disperării adoptat de Bolojan este caduc"

"Ilie Bolojan a înţeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei şi că rămân în istorie ca guvernul care a spus 'nu' spitalelor.

Aceasta nu este guvernare. Este o reacţie disperată la o criză socială anunţată de luni bune. Un guvern demis, care nu mai conduce nimic, (ci) doar aleargă în urma propriilor greşeli, sperând că se filmează frumos.

PSD atrage atenţia că acest memorandum al disperării este acum caduc, odată ce Parlamentul a aprobat legislaţia necesară.

Unităţile spitaliceşti pot scoate la concurs posturi fără să mai aştepte aprobarea acestora de Ministerul Sănătăţii, cum propinea varianta Guvernului demis condus de Ilie Bolojan", se mai spune în comunicatul PSD difuzat marți seară.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare ale sistemului public.

Se deblochează, astfel, 6.850 de poziții, cele mai multe pentru asistenţi medicali.

Cea mai mare parte a posturilor sunt în spitale, iar aproape 400, la Serviciile de Ambulanţă Judeţene.