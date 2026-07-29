Încă o insulă iubită de români arde. Șase localități din Creta au fost evacuate, doi pompieri au murit. Incendii și în Lesbos și Paros

1 minut de citit Publicat la 18:31 29 Iul 2026 Modificat la 18:31 29 Iul 2026

Incendiile din Creta ramân incontrolabile din cauza cântului și a căldurii puternice. Captură video

Un incendiu de vegetație a devastat miercuri o pădure din insula Creta, soldată cu moartea a doi pompieri și forțarea evacuării a șase sate, în contextul în care vânturile puternice au suflat prin mare parte a Greciei, alimentând flăcările. Alte incendii mistuiau insula Lesbos, din est, unde s-a ordonat evacuarea unui sat, și în sudul Peloponezului, anunță presa din Grecia.

Pompierii se luptau miercuri și cu un incendiu de vegetație de proporții, scăpat de sub control pe insula Paros din Marea Egee. Flăcările s-au extins rapid în timpul nopții, iar autoritățile au ordonat evacuări preventive.

Autoritățile au avertizat că joi va exista și un risc major de incendii de vegetație în regiunea metropolitană Atena, insula Evia, estul Peloponezului, Ciclade și insulele Lesbos, Chios, Samos și Ikaria din estul Mării Egee.

Cel mai grav incendiu, din regiunea Rethymno din Creta, a ucis doi pompieri după ce au rămas prinși în flăcări și a declanșat ordine de evacuare pentru satele Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes și Krya Vryssi.

⚠️ Στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης



?️ Cretalive#φωτιά #Κρητη #Ρεθυμνο pic.twitter.com/aZtfJSU2cH — NEWS 24/7 (@News247gr) July 29, 2026

Un total de 156 de pompieri cu 27 de autospeciale s-au luptat cu incendiile la sol, ajutați de opt aeronave cu bombardamente cu apă, a declarat Serviciul de Pompieri.

Un incendiu de vegetație mai mic mistuia tufișurile din apropierea satului Moroni, din regiunea Iraklio din Creta, trei aeronave și 48 de pompieri încercând să-l stingă.

Un alt incendiu a izbucnit lângă Ageranos, în regiunea Laconia din sud-estul Peloponezului, mobilizând trei aeronave și 48 de pompieri.

Și pe insula estică Lesbos, șase avioane și 50 de pompieri se luptau cu un incendiu de vegetație în apropierea satului de coastă Plomari, care a fost evacuat ca măsură de precauție.

Miercuri, incendiile au fost parțial ținute sub control la Aghios Dimitrios, în sud-vestul Peloponezului, și în apropiere de Tyrnavos și Trikala, în Tesalia, în centrul Greciei.