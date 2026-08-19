Bolojan confirmă că Bruxelles-ul nu e de acord cu noua formă a legii salarizării. Nu sunt bani necesari pentru anvelopa de 12 miliarde

Bolojan confirmă că Bruxelles-ul nu e de acord cu noua formă a legii salarizării. Foto: getty Images

Premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut, chiar în timp ce la Cotroceni aveau loc noi negocieri pe legea salarizării, că varianta secretă trimisă de Dragoș Pîslaru la Bruxelles a ridicat semne de întrebare Comisiei Europene. Potrivit premierului interimar, una dintre principalele probleme semnalate de Bruxelles este legată de bani: dacă anvelopa salarială crește de la 8 la peste 12 miliarde de lei, Guvernul trebuie să arate de unde vine diferența și ce cheltuieli va reduce în altă parte.

ACTUALIZARE 21:00 Discuțiile de miercuri seară de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără ca liderilor politici să le fie prezentat un proiect final al noii legi a salarizării. Potrivit informațiilor antena3.ro, ministerele nu au ajuns încă la un numitor comun, iar o nouă variantă a proiectului ar putea fi prezentată joi.

De asemenea, aceleași surse confirmă că anvelopa de peste 12 miliarde de lei din varianta cunoscută până acum doar de Dragoș Pîslaru și Alexandru Nazare a fost contestată de Comisia Europeană și va trebui revizuită în jos.

Sursele noastre spun că discuția a fost una tensionată, Pîlaru și ministrul Educației certându-se din cauza banilor pentru Educație.

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„Aşa cum ştiţi, domnul Pîslaru a preluat un proiect pe care l-a lăsat domnul Manole. Pe baza acestui proiect a avut discuţii cu sindicatele şi am constatat că în propunerea care a fost făcută, nu s-a ajuns la o înţelegere cu sindicatele. Ca atare, suma totală, discutând cu fiecare categorie socială de bugetari, a fost majorată treptat treptat şi a ajuns la o anumită valoare, să spunem, peste 12 miliarde ca envelopă, deşi iniţial se pornise de la 8 miliarde. În această situaţie, pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susţinere la noi, ci este şi jalon îndeplinit, a fost comunicat experţilor Comisiei Europene acest draft, deci acest material de lucru”, a spus Bolojan, la B1 TV.

Premierul interimar a insistat că Executivul comunitar nu a respins proiectul, dar a transmis o serie de întrebări după ce a analizat draftul.

„Astăzi a venit un punct de vedere de la Comisia Europeană și, în baza acestuia, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au lucrat prin experții lor astfel încât să reașeze propunerea. Comisia Europeană nu a respins propunerea, dar au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și clarificări care sunt de bun-simț. Ei nu ne forțează, noi suntem constrânși”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce problemă a găsit Comisia Europeană: de unde vin banii

Potrivit acestuia, una dintre problemele găsite de Comisia Europeană este că guvernul măreste cheltuielile cu salariile și trebuie să taie din altă parte.

„E o problemă legată de faptul că, în condițiile în care crești anvelopa, trebuie să găsești diferența de bani pe care să o tai din altă parte. La final, trebuie să te încadrezi în ceea ce poate economia românească. Cu cât încerci să duci lucrurile spre plus, cu atât trebuie să faci reduceri de cheltuieli. La creșteri se înghesuie toată lumea să facă propuneri, la reduceri nu e nimeni”, a spus premierul interimar.

El a avertizat că legea nu poate fi construită doar prin prisma salariilor din sectorul public, fără a ține cont de presiunea pusă asupra economiei și asupra celor care lucrează în mediul privat.

„Această propunere trebuie făcută astfel încât să fie suportată de economia românească, să corecteze inechitățile adunate, pentru că, pe lângă că nu ne luăm banii din PNRR, trebuie să ne gândim și la oamenii din privat care, prin munca lor din fiecare zi, trebuie să genereze acești bani. Dacă în sectorul public cheltuielile sunt enorme, nu fac decât să pună o sarcină suplimentară pe spatele acestor oameni. A vorbi doar de creșteri în sectorul public fără să ai în vedere că acești bani sunt produși de oamenii din privat este un fel de inconștiență de gestionare a bugetului”, a declarat Bolojan.

Discuțiile tehnice au continuat miercuri și o nouă rundă este programată joi. Bolojan spune că, în acest moment, există două scenarii: fie se ajunge la o formulă acceptată și proiectul merge înainte, fie România riscă să piardă bani europeni și să își afecteze suplimentar credibilitatea.

„Se ajunge la un consens și la o formulă de susținere, pe care eu și colegii din PNL o susținem pentru că este un proiect bun pentru România, sau pierdem fonduri europene, e o chestiune de minus de credibilitate și este un risc suplimentar pentru că vin ani electorali, în condițiile în care nu ai predictibilitate pentru viitor”, a explicat el.

Premierul interimar susține că legea ar trebui rezolvată în acest an, tocmai pentru ca regulile de salarizare să fie cunoscute pentru perioada următoare. „De-aia e bună legea, că dă o predictibilitate”, a spus Bolojan.

Legea salarizării trebuie adoptată până la 31 august

Discuțiile se desfășoară contra cronometru. Noua lege a salarizării trebuie adoptată până la 31 august, pentru îndeplinirea jalonului din PNRR de care sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro.

Potrivit informațiilor obținute anterior de Antena 3 CNN, varianta trimisă la Bruxelles de Dragoș Pîslaru nu fusese prezentată în detaliu nici liderilor partidelor, nici sindicatelor. Liderii PSD, PNL, UDMR și USR urmează să se întâlnească din nou joi la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui Nicușor Dan, pentru a discuta proiectul.

Sindicatele au criticat deja modul în care a fost pregătită noua variantă. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, declara pentru Antena 3 CNN că proiectul ar fi trebuit prezentat mai întâi partenerilor sociali și avertiza că o formă considerată discriminatorie pentru angajații din Educație și Sănătate ar putea provoca noi proteste și chiar proceduri pentru declanșarea grevei generale.