Şeful Pentagonului ar urma să taie din posturile destinate ofiţerilor superiori. Reducerea ar fi de 20%

Şeful Pentagonului ar urma să taie din posturile destinate ofiţerilor superiori. Foto: Profimedia Images

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, urmează să anunţe o reducere cu 20% a numărului de posturi pentru generali şi amirali, în cadrul unei discuţii cu sute de cadre militare cu grade inferioare la Quantico, statul Virginia, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali americani, notează Agerpres.

Hegseth va susţine miercuri un discurs în faţa a sute de ofiţeri şi militari cu grade inferioare, prezentându-le priorităţile sale pentru armată.

Oficialii, care au vorbit sub protecţia anonimatului, au precizat că Hegseth intenţionează să reducă cu 20% numărul posturilor destinate generalilor şi amiralilor - ofiţeri cu rang înalt, de la una la patru stele. Această măsură reprezintă o extindere faţă de reducerea de minimum 10% anunţată anterior de Hegseth, anul trecut.

În loc să concedieze personal, a explicat unul dintre oficiali, se va modifica rangul aferent unor viitoare posturi, în timp ce alte posturi vor fi eliminate.

Hegseth a acţionat rapid pentru a restructura departamentul, demiţând ofiţeri superiori din întreaga armată şi abordând probleme specifice legate de personal. Anul trecut, el a dispus o reducere cu 20% a numărului de ofiţeri cu patru stele.

Evenimentul de miercuri are loc la un an după ce Hegseth a criticat dur "generalii supraponderali" şi iniţiativele privind diversitatea, în faţa generalilor şi amiralilor americani, în timpul unui discurs susţinut la Quantico, aminteşte Reuters.