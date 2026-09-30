Doi foști miniștri din Guvernul Orbán au fost reținuți pentru luare de mită și deturnare de fonduri publice

Doi miniștri din fostul Guvern al lui Viktor Orbán, suspectați de deturnare de fonduri publice a milioane de euro și de luare de mită în valoare de milioane de euro, au fost reținuți, la câteva ore după ce parlamentarii maghiari au votat pentru ridicarea imunității lor, scrie The Guardian.

Procurorii au declarat, marți, că Balázs Hankó, ministrul Culturii al lui Orbán și încă deputat în partidul naționalist Fidesz al fostului prim-ministru, a fost reținut luni seară. Hankó este suspectat de deturnare de fonduri. El a negat orice faptă ilegală.

Miklós Seszták, un deputat din partea partidului aliat Fidesz, KDNP, care a ocupat funcția de ministru pentru Dezvoltare Națională între 2014 și 2018, a fost, de asemenea, reținut luni în cadrul unei anchete privind presupusa luare de mită. Și el a negat orice faptă.

„Ieri a fost o zi importantă”, a declarat, marți, prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar.

Partidul său, Tisza, a câștigat alegerile din aprilie, promițând să investigheze presupusele acte de corupție și abuz în funcție din timpul mandatului de 16 ani al lui Orbán.

„După decenii de minciuni, pentru prima dată, milioane de maghiari au putut experimenta ce înseamnă cu adevărat o schimbare reală de regim și egalitatea în fața legii. Ungaria nu mai este o țară fără consecințe”, a scris Magyar pe rețelele sociale.

Arestările au avut loc la câteva ore după ce parlamentul ungar a votat luni suspendarea imunității lui Hankó și Seszták, dar și a lui Magyar, care ceruse ridicarea acesteia pentru a se putea scăpa de ceea ce a numit un „asasinat de caracter”.

Anchetele de corupție privind miniștrii din epoca Orbán sunt primele împotriva unor personalități importante din fostul guvern. Între timp, Magyar este acuzat că a smuls un telefon de la un bărbat care îl filma într-un club de noapte în 2024 și l-a aruncat în Dunăre.

Prim-ministrul a negat că acțiunea sa ar fi constituit un furt și a numit cazul, care implică o cerere de despăgubire de 300 de euro, o „farsă”. El a spus că și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale, dar a negat comiterea unei infracțiuni și i-a criticat pe procurori pentru că au „confundat” cazurile de corupție ale foștilor miniștri cu „o tentativă de asasinat politic”.

Ungaria a afirmat în repetate rânduri că, în ultimii ani, corupția și utilizarea abuzivă a fondurilor publice au costat Ungaria între 8% și 10% din PIB-ul său sub guvernele succesive conduse de Orbán, care a negat în repetate rânduri că ar fi permis corupția rampantă și furtul flagrant de bani publici.

Procurorii susțin că Hankó a supervizat utilizarea abuzivă a 17,3 miliarde de forinți (47 de milioane de euro) din fondurile publice din Fondul Cultural Național al Ungariei (NKA), canalizarea banilor către artiști și grupuri cu legături cu Fidesz și finanțarea campaniei electorale din 2026.

„Conștiința mea este curată, acesta este un proces politic-spectacol”, a declarat Hankó într-o transmisiune video în direct pe pagina de Facebook a lui Orbán, cu puțin timp înainte de arestarea sa.

În iulie, poliția a percheziționat sediile Fidesz și a confiscat serverele de internet ale partidului în legătură cu presupuse „deturnare de fonduri și alte infracțiuni” la NKA, determinându-l pe Orbán să acuze autoritățile că desfășoară o anchetă simulată pentru a face partidul său „neviabil din punct de vedere juridic”.

Procurorii îl suspectează, de asemenea, pe Seszták că a acceptat mită și comisioane în valoare de peste 12 miliarde de forinți (32,6 milioane de euro) legate de achizițiile de vehicule ale companiei de autobuze de stat din Ungaria, precum și de proiecte publice de construcții. Cazul se concentrează pe achiziționarea de autobuze la mâna a doua la prețuri presupus umflate.

Separat, Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Averilor din Ungaria, organismul anticorupție înființat de guvernul maghiar ca parte a campaniei sale anti-mită, a anunțat luni primele patru cazuri pe care intenționează să le abordeze.

Primul caz se referea la „vânzarea de conexiuni politice pentru obținerea de permise de ședere în scopuri de angajare”, a precizat organismul într-un comunicat, iar al doilea se referă la presupuse cazuri de corupție legate de cheltuielile consiliului local pentru întreținerea parcurilor și alimentația publică.

Al treilea caz a implicat „o companie de stat și investiții de stat” și are legături cu Dániel Jellinek , un magnat imobiliar și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ungaria, se arată în comunicat.

Firma imobiliară condusă de Jellinek a declarat că va coopera pe deplin cu autoritățile.

„Poziția noastră fermă este că domnul Jellinek nu a comis nicio infracțiune în legătură cu această chestiune. Suntem încrezători că ancheta va confirma acest lucru și că procedurile împotriva sa vor fi în curând întrerupte”, a precizat aceasta într-un comunicat emis luna aceasta.

A patra problemă se referea la „costuri aparent nejustificate pentru propagandă și evenimente” la biroul pentru protecția suveranității , un organism din epoca Orbán înființat pentru a monitoriza ceea ce Fidesz a susținut a fi „ingerință politică nejustificată” a entităților străine în Ungaria și desființat de guvernul maghiar în iunie.