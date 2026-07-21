Percheziție informatică la serverele Fidesz din Ungaria. Partidul lui Viktor Orban acuză o „tiranie ajunsă la un nou nivel”

1 minut de citit Publicat la 16:35 21 Iul 2026 Modificat la 16:35 21 Iul 2026

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. Foto: Getty Images

O percheziţie neanunţată a avut loc, marţi, la centrul de date care găzduieşte serverele Fidesz, partidul fostului prim-ministru ungar Viktor Orban. „Procurorii au sosit neanunţaţi la centrul de date care găzduieşte serverele Fidesz, intenţionând să confişte întregul sistem de comunicaţii al partidului, precum şi bazele sale de date”, a declarat partidul într-un comunicat postat pe Facebook, transmit AFP şi MTI, potrivit Agerpres.

Potrivit Fidesz, „nu a mai existat niciun astfel de incident în Ungaria din 1990, de la sfârşitul comunismului”, denunțând „o tiranie ajunsă la un nou nivel”.

Directorul de comunicare al partidului, Bertalan Havasi, adaugă în comunicat că planul partidului Tisza, câştigător al alegerilor din aprilie, de a „elimina Fidesz şi rezistenţa la autocraţie prin mijloace politice” a eşuat, astfel că partidul de guvernământ încearcă să „scoată Fidesz din joc pe cale legală”.

„Fidesz nu va ceda în faţa ameninţărilor politice sau juridice; nu se va retrage şi va contracara autocraţia violentă a partidului Tisza”, a spus el.

Viktor Orban a fost înlăturat de la putere după 16 ani, în urma alegerilor legislative din aprilie.

Succesorul său conservator, proeuropeanul Peter Magyar, s-a angajat să destructureze sistemul pe care Viktor Orban l-a desfăşurat cu scopul de a acapara instituţiile ţării şi să pună capăt corupţiei în Ungaria. El a multiplicat, în ultimele săptămâni, proiectele de lege în acest sens.