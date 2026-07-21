Dragoș Pîslaru a anunțat că încă 2 persoane relocate din azilele din Bihor au murit. Un bărbat a fugit din centrul în care era internat

Încă din 2016 existau informații privind funcționarea în ilegalitate a acestor centre. Foto: colaj Inquam Photos/ George Călin/Poliția Română

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți seara, că încă două persoane care au fost relocate din azilele din Dumbrava au murit în spitalele în care au fost internate. De asemenea, un bărbat a fugit din centrul în care fusese plasat și este căutat de poliție. Din cei 409 oameni găsiți în centrele din Bihor, unul singur a fost reintegrat în familie. Pîslaru a a mai anunțat că doar 185 de persoane aveau acte de identitate, iar în unele cazuri erau expirate.

„Așa cum am promis, monitorizez constant situația și sănătatea persoanelor vulnerabile relocate de la Dumbrava. Pentru că există foarte mulți oameni de bună credință interesați de soarta acestor persoane vulnerabile, este important să prezentăm și public datele centralizate pe baza celor 79 vizite pe teren ale inspectorilor sociali”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Astfel, ministrul a anunțat că din cele 409 persoane relocate, două persoane au murit în ultimele zile, după ce un alt om a decedat în urmă cu două săptămâni. Iată situația prezentată de Dragoș Pîslaru:

394 au fost integrate în servicii sociale din 20 județe: din aceste persoane, 5 au fost internate ulterior în spital;

15 au fost internate în unități medicale pentru îngrijirile de care au nevoie: trei oameni au decedat ulterior în spitale;

Ministrul interimar al Muncii a mai anunțat că un bărbat de 45 de ani, care a fost plasat în Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Horia din Bihor, a fugit și este în prezent căutat de poliție.

De asemenea, un alt beneficiar a fost reintegrat în familie, fiind preluat de nepoata sa, la solicitarea ei.

Situația în ansamblu arată astfel:

185 persoane dețin acte de identitate (în unele cazuri, expirate);

pentru 190 persoane au fost întreprinse demersuri în vederea emiterii actelor de identitate sau a stabilirii identității, după caz;

136 persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap;

156 persoane figurează cu venituri sau au declarat venituri;

24 persoane au declarat că dețin o locuință;

pentru 384 persoane a fost realizată evaluarea inițială;

pentru 126 persoane a fost realizată evaluarea complexă;

pentru 197 persoane a fost întocmit planul de intervenție/de acordare a serviciilor sociale;

față de cele 136 persoane care dețin deja certificat de încadrare în grad de handicap, alte 115 persoane necesită încadrarea în grad și tip de handicap.

La o zi după ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, a cerut autorităților statului să-i aducă înapoi pe cei 409 oameni relocați din casele de la Dumbrava, Tinca și Incești.

Într-o postare pe Facebook, Pașca a declarat că o parte din oamenii care au fost mutați „sunt ţinuţi împotriva voinţei lor în anumite locuri”. De asemenea, acesta a mai spus că este „dispus” să se întâlnească cu autoritățile ca să găsească soluții ca să funcționeze legal.

Încă din 2016 existau informații privind funcționarea în ilegalitate a acestor centre, așa cum a precizat chiar ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Deși centrele funcționau fără autorizație, numeroase instituții din Bihor și din alte județe au continuat, de-a lungul anilor, să trimită aici bolnavi și persoane vulnerabile, în special cazuri pe care sistemul social nu reușea să le gestioneze.

Procurorii DIICOT susțin că sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, persoanele care ajungeau în aceste centre erau exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale.