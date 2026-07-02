„Azilele groazei” din Bihor. Bolnavi lăsați în agonie, fără medicamente. Morții erau îngropați în sicrie făcute de ceilalți bătrâni

Viorel Pașca, proprietarul centrelor vizate de ancheta din Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut miercuri. Foto: colaj Inquam Photos/ George Călin/Poliția Română

Noi informații șocante ies la iveală în ancheta privind „azilele groazei” din Bihor, de unde au fost salvați 400 de vârstnici. Potrivit surselor Antena 3 CNN, procurorii au descoperit că bătrânii erau lăsați să sufere, uneori chiar luni în șir, nu primeau medicamentele potrivite, angajații tratau abuzurile între pacienți ca pe situații normale, iar rudele nu aveau voie să îi vadă. Mai mult, pacienții decedați erau înmormântați în sicrie confecționate din scânduri în curțile azilelor, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost însușite de membrii grupării.

Surse judiciare au descris pentru Antena 3 CNN tratamentul inuman la care au fost supuși bolnavii care au ajuns în centrele deținute de Viorel Pașca. Multe informații au fost scoase la iveală de polițista sub acoperire care s-a infiltrat în centrele din Bihor.

Într-un caz, un pacient cu șoldul rupt după o căzătură a fost lăsat să zacă în agonie, deoarece îngrijitoarea nu avea actele personale ale bolnavului și a refuzat să cheme ambulanța.

Bolnavii, lăsați să agonizeze

Au fost identificate mai multe cazuri în care pacienții au căzut și au suferit răni grave, iar personalul azilelor nu a chemat nici ambulanța și nici nu a solicitat ajutor medical de la personal de specialitate.

„Deși una dintre discuțiile interceptate a relevat că o persoană cu deficiențe locomotorii a suferit mai multe leziuni, starea acestuia fiind descrisă "negru la față, tot îi lovit, tot îi sânge", (angajata n.r) reacționează cu indiferență, susținând că nu au ce să îi facă și să îl trimită cu ambulanța doar dacă starea i se va agrava”, au precizat sursele judiciare citate.

Într-o astfel de situație s-a aflat un alt pacient, care a intrat în comă după ce a căzut și s-a lovit puternic la cap. Angajatele au remarcat că „nu se trezește, e de la ora unu și jumătate două, i-am luat toate valorile, nu sunt așa, saturația de oxigen e mică, nu răspunde la niciun stimul”, dar nu au solicitat intervenția ambulanței. Motivul acestora: bărbatul nu avea dosar medical la adresa din Incești.

„De altfel, se constată că persoanele care au atribuții de îngrijire nu cunosc nici măcar numele exact al beneficiarului, iar starea de sănătate a acestuia nu este reflectată în acte medicale complete”, au precizat sursele citate.

Angajații din centre tratau abuzurile între pacienți ca pe o situație normală. Un bărbat a intrat în comă după ce a fost bătut de un coleg de cameră. Nimeni nu a sesizat 112.

„Ceea ce frapează în discuție este normalizarea unor situații extrem de grave ( nimeni nu pune în discuție sesizarea organelor de poliție, sesizarea SNUAU 112 pentru acordarea îngrijirilor medicale persoanei agresate), precum și faptul că șansele de supraviețuire ale persoanei în cauză sunt apreciate de persoane fără pregătire medicală”, au spus surse judiciare pentru Antena 3 CNN.

Procurorii au identificat mai multe situații în care și bolnavii nu au primit tratamentul medical de care aveau nevoie pentru a supraviețui sau pentru a li se reduce din suferință.

De exemplu, un pacient diagnosticat cu cancer în stadiu terminal ar fi trebuit să primească morfină injectabilă. Pacientul a fost externat din spital cu rețetă pentru morfină de la medic. Însă o angajată a centrului a transmis spitalului că ei nu vor administra acest tratament, moment în care doctorul i-a prescris tablete cu morfină.

„Cu toate acestea, în pofida durerilor extreme cauzate de gravitatea și stadiul afecțiunii, benficiarul nu a primit tratamentul prescris”, au precizat sursele judiciare.

Într-o discuție interceptată de procurori, o angajată spune: „Omul nu mai poate de durere că e în metastaze. Și acuma-mi zice că ele nu i-o dat, că o avut câteva pastile și ele nu i-a decât numa ceva de durere, păi n-are niciun efect la el, de săptămâni întregi ele nu-i dau morfină”.

Bolnavii nu aveau dreptul să vorbească cu rudele lor

În situația în care bolnavii internați la azilele din Bihor aveau rude care doreau să îi viziteze, acestea erau informate de angajați că nu au dreptul la vizite. Mai mult, pacienții nu aveau acces la telefoane și niciun mijloc de a comunica cu familiile lor.

„Da, din momentul ce el va veni aici, dumneavoastră nu veți putea lua niciodată legătura cu dânsu. Doamne ferește, în cazul decesului nu vă anunță nimeni”, i-ar fi spus o angajată unui bărbat care avea o rudă la un centru deținut de Pașca.

De asemenea, într-o altă discuție în care un aparținător voia să aducă haine unui bolnav, angajata a spus că „pacienții nu au voie la vizite pentru asta (…) ei nu au voie la vizite (…) fiind o persoană abandonată de familie sau care nu are familie”. Aceasta a susținut că pacienții au nevoie tot ce au nevoie: haine, medicație, mâncare, pansat la nevoie, trei mese pe zi, gustări.

Bolnavii care mureau, înmormântați în sicrie improvizate

Surse judiciare au precizat pentru Antena 3 CNN că bolnavii care mureau erau înmormântați în sicrie improvizate, din scânduri bătute în cuie în curtea azilelor. Ajutoarele de înmormântare ar fi fost însușite de membrii grupării în loc să fie folosite pentru a cumpăra cele necesare înhumării, acuză anchetatorii.

„Referitor la ajutoarele de înmormântare, din declarația martorei (investigatoarea autorizată în cauză n.r) a rezultat că în perioada desfășurării activității autorizate a observat o chitanță cu suma de aproximativ 9.000 lei ajutor de înmormântare, din care suma de 700 lei contravaloarea sicriului.

Cu toate acestea, se reține că sumele primite cu titlu de ajutor de înmormântare nu erau efectiv folosite în acest scop, ci tot în interesul propriu al membrilor grupului infracțional organizat. Astfel, deși se invocau o serie de cheltuieli aferente înmormântării, în fapt, sicriele erau achiziționate și folosite doar în situația beneficiarilor decedați în spital (pentru a păstra aparența unei înmormântări decente), în rest, se foloseau sicrie construite în cadrul locațiilor (...) Restul erau înmormântați în niște scânduri de lemn, bătute cu cuie, în formă de sicriu și înmormântați în ele”, au precizat sursele judiciare citate.

Investigatoarea sub acoperire, care s-a infiltrat în centrele de îngrijire, a descoperit că sicriele erau achiziționate și folosite doar în situația beneficiarilor decedați în spital pentru a păstra aparența unei înmormântări decente, în rest, se foloseau sicrie construite în cadrul locațiilor.

Proprietarul centrelor și familia lui, reținuți

Viorel Pașca, proprietarul centrelor vizate de ancheta din Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut miercuri, după ce a fost audiat miercuri timp de mai multe ore la sediul central al DIICOT într-un dosar privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Au fost reținuți, de asemenea, și soția lui, cei trei fii ai cuplului, și o angajată.

Sute de polițiști au descins marți la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Viorel Pașca nu avea acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru activități de servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane, potrivit Ministerului Muncii.

Încă din 2016 existau informații privind funcționarea în ilegalitate a acestor centre, așa cum a precizat chiar ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Deși centrele funcționau fără autorizație, numeroase instituții din Bihor și din alte județe au continuat, de-a lungul anilor, să trimită aici bolnavi și persoane vulnerabile, în special cazuri pe care sistemul social nu reușea să le gestioneze.

Procurorii susțin acum că sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, persoanele care ajungeau în aceste centre erau exploatate în scopul obţinerii de foloase materiale.