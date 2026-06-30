Azilele groazei în Bihor. Sute de bătrâni, ținuți în condiții mizere, pentru pensii și donații. Când mureau, erau îngropați pe câmp

La acțiune participă aproximativ 200 de polițiști, 160 de jandarmi, 270 de angajați ai DSU/IGSU și 48 de medici legiști.

Este anchetă de amploare în Bihor, într-un dosar care amintește de azilele groazei. Sub paravanul unei asociații umanitare, o grupare ar fi exploatat sute de bătrâni, persoane cu handicap și pacienți vulnerabili, pentru a le încasa pensiile, indemnizațiile, ajutoarele sociale și donațiile. Victimele ar fi fost ținute în condiții inumane, fără acces la tratamentele medicale și la îngrijirea de care aveau nevoie. Iar cei care mureau, ar fi fost îngropaţi pe un teren viran de lângă cimitir, pentru ca gruparea să încaseze ajutoarele de înmormântare.

Zeci de percheziții au loc, marți dimineață, în Bihor. La acțiune participă aproximativ 200 de polițiști, 160 de jandarmi, 270 de angajați ai DSU/IGSU și 48 de medici legiști. Prejudiciul în acest dosar depășește 13 milioane de lei și ar fi vorba despre sute de victime.

Potrivit DIICOT, 413 persoane au fost găsite în centrele grupării din Bihor, iar în ultimii 6 ani 401 oameni au murit în aceste centre.

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Bătrâni, exploatați pentru pensie

Procurorii suspectează că „sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”.

Astfel, membrii acestei organizații criminale ar fi recrutat și adăpostit sute de persoane aflate în „în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire.”

„Persoanele vătămate, aduse din multiple unități spitalicești și direcții de asistență socială din mai multe județe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială de către liderul grupării, persoană fizică care nu ar fi deținut capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru o astfel de activitate, așa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistența socială”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Victimele, îngropate pe un câmp

Procurorii descriu condiții înfiorătoare în care aceste persoane vulnerabile au fost ținute.

„Victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, se arată în comunicatul DIICOT.

Mai mult, atunci când acestea mureau, erau îngropate pe un teren viran din apropierea unui cimitir, iar ajutoarele de înmormântare erau încasate de membrii grupării.

„Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, din grupare ar face parte Viorel-Teodor Pașca, în calitate de lider. Acesta, alături de alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii unor beneficii patrimoniale din exploatarea unor persoane vulnerabile.

De asemenea, conform surselor Antena 3 CNN au loc percheziții și la Primăria Holod și la Asociația Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă.

Cum se apără Viorel Pașca

De asemenea, potrivit Agerpres, Asociația „Bunul Samaritean”, care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile, este vizată de perchezițiile efectuate, marți, de DIICOT și IGPR. Informația a fost confirmată, pentru Agerpres, de Viorel Pașca, cel care a înființat această asociație.



„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (...) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (...) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca.

Potrivit acestuia, în prezent sunt îngrijite aproximativ 380 de persoane în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești.



„Provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării. Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină.

Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța. Sau cu mașina poliției. Îi aduc aici, că n-au unde să-i ducă”, a explicat el.



Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.