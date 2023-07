"Am venit iar să încerc cardul lu' asta". Bătrânii din azilele groazei erau lăsaţi fără pensii şi locuinţe

Victimele azilelor groazei rămâneau fără pensii şi case, arată procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Antena 3 CNN a obţinut noi detalii din referatul de arestare al procurorilor DIICOT în dosarul azilelor groazei.

Din interceptări reiese că victimele nu doar că erau înfometate și agresate fizic și psihic, dar rămâneau și fără apartamente sau pensii.

Bătrânii din azile, jefuiţi de pensii și apartamente

Ultimele interceptări din referatul de arestare al procurorilor DIICOT în dosarele "lagărelor Ilfov" arată că pe lângă înfometare, agresiuni fizice și batjocură victimele din azilele de bătrâni au fost exploatate și financiar.

MANAGER: Uite am venit iar să încerc cardul lu asta, deci nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Ia stai acolo să vedem.

ANGAJAT: Hai că stau.

MANAGER: Deci vreau să zic că nu-mi mai arată nici, deci nu mai mi-arată nici soldul. Am scos, dar trebuia să mai aibe niște bani. Uite îi dau interogare sold… nu…

ANGAJAT: Auzi, dar e expirat? Te-ai uitat pe el? Scrie ceva de expirat? Întreb și eu ca prostul.

MANAGER: Mi-l scoate afară. 09/24.

ANGAJAT: (n.l. se adresează altei persoane: Asta d-aci?)

MANAGER: Ai auzit?

ANGAJAT: Da, am înțeles.

MANAGER: 09/24, deci nu mai îmi dă nici să-mi spună, deci mi-l scoate, să-mi spună câți bani mai are.

ANGAJAT: Am înțeles.

MANAGER Deși la început de lună am putut să fac și nici lu ăsta nu i-a mai intrat banii, lu’ Cristinoiu. Deci cred că a făcut împuțita aia ceva. Ăia, 10 milioane, uite, când nu ai… Integrare sold… Hai să-i dau pe chitanță, să vedem. Uite, tranzacția nu a fost efectuată. Deci nici chitanțe nu-mi dă.

ANGAJAT: Am înțeles. Păi o să-i sun p-ăștia ai ei, să vedem ce zice, dacă a umblat la ceva, că nu mai…

Pe lângă retrageri de la bancomate de pe cardurile victimelor, procurorii au descoperit că managerul unui azil încerca să profite și de problemele psihice ale bătrânilor pentru a obține calitatea de tutore și astfel să vândă diferite bunuri sau chiar apartamentele victimelor.

MANAGER: Am fost de i-am făcut lu ăla buletinul, că nu avea buletin, ca să dau la Autoritatea Tutelară. Trebuie să vină de la Autoritatea Tutelară să-i facă ăăăă…, apartamentul și să ne dea acceptul, ca să poată să vină Nae, să facă poze, să-l mărităm.

DOAMNĂ: Îhî! Îhî!

MANAGER: Că mai repede scăpăm de ăla decât de …

DOAMNĂ: Îhî! Îhî!

MANAGER: Na, e cu trei camere, două băi, îți dai seama, că nu l-as da pentru nimic în lume, că am doi copii.

DOAMNĂ: Unde e? Unde este?

MANAGER: Ăăăă…, pe Gârleni, unde e bre!? Ieși încolo înspre Bragadiru, în Ghencea.

Ștefan Godei, liderul și coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu azilele de bătrâni, își cheltuia o parte din banii câștigați pe distracție constând în petreceri cu droguri, prostituate și lăutari, mai arată procurorii DIICOT.

