Dezvăluiri si mărturii exclusive despre trecutul ascuns al judecătoarei lui Vlad Pascu

Dezvăluiri importante despre judecătoarea care a șocat întreaga țară. Ioana Ancuța Popoviciu a recunoscut că are probleme medicale, de natură psihiatrică.

În urmă cu mai mulți ani, magistratul a făcut obiectul mai multor sesizări către Inspecția Judiciară, fiind acuzată atât de atitudini nepotrivite în sala de judecată, dar și de faptul că întârzia enorm soluționarea dosarelor.

Când s-a întâlnit cu inspectorii judiciari, Popoviciu s-a apărat invocând probleme medicale psihice. A și prezentat documente în acest sens. Fosta președintă a Judecătoriei Ineu, Mariana Nicoleta Luciu, a fost una dintre primele persoane care și-au pus întrebări cu privire la activitatea de atunci a judecătoarei Popoviciu.

Reporter: Doamna președintă, știu că ați lucrat cu doamna judecător Popovici la Ineu. Sursele mele îmi spun că ea suferă de niște afecțiuni medicale de natură psihiatrică. Aveți cunoștință despre acest lucru?

Mariana Nicoleta Luciu: În calitatea mea de președinte de instanță de la acel moment, da, a fost colega mea și dânsa s-a prevalat, undeva în 2016-2017 de concedii medicale repetate, în care a depus unele documente medicale din care rezulta că dânsa are unele afecțiuni medicale certificate de medici, ca să spunem așa, și mă rog, ar fi lipsit pe motive medicale foarte multe luni de la serviciu. Sunt undeva pe la opt-nouă luni de concediu medical într-o perioadă de 12 luni, să spunem așa.

Reporter: Cunoașteți să fi fost internată în secții de psihiatrie?

Mariana Nicoleta Luciu: Eu nu cunosc dacă a fost internată sau unde a fost internată cel puțin în perioada în care, mă rog, a fost colega mea directă și practic răspundeam cumva de activitatea dânsei. Doar faptul că cu certitudine a avut concedii medicale repetate și prelungite.

Reporter: Știu că au fost mai multe sesizări făcute cu privire la activitatea dumneaei. CSM-ul a evaluat vreodată sau altă instituție, vreo comisie de la Ministerul Justiției aceste probleme de natură psihiatrică a acestei doamne judecător?

Mariana Nicoleta Luciu: La un moment dat, eu am solicitat inițierea unei cercetări disciplinare pentru activitatea dumneaei și în urma acelei cercetări disciplinare nu s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară.

Însă datorită faptului că la acel moment doamna judecător Popovici Ioana Ancuța s-a prevalat de niște acte medicale, mi s-a sugerat că ar fi oportun la acel moment, ca eu, în calitate de președinte, în virtutea legii de organizare judiciară, să solicit efectuarea unei evaluări medicale pe partea de evaluare psihiatrică, fapt care s-a și produs, în sensul că eu, în calitate de președinte, am solicitat efectuarea unei evaluări medicale.

Reporter: Și ce au spus medicii, care a fost rezultatul?

Mariana Nicoleta Luciu: Dânsa și-a continuat activitatea pentru că s-a întocmit un referat care spunea că dumneaei este aptă din punct de vedere medical și, practic, dumneaei și-a continuat activitatea și și-a reluat, practic, activitatea, adică a venit la serviciu, nemaisolicitând alte concedii medicale.

Reporter: Dar eu știu tot așa, din surse personale, că acest rezultat de act din punct de vedere medical nu era definitiv, ci era revizuibil la șase luni. Este corect?

Mariana Nicoleta Luciu: Da, este corect. Aici doar o comisie de specialitate și dânșii ar putea, mă rog, să justifice, pentru că sunt acte cu caracter confidențial. Nouă nu i s-a răspuns pe cale instituțională, doar faptul că este aptă din puncte de vedere medical.

Ceea ce mă interesa pe mine, calitate de conducător de instanță la acel moment, era ca eu să mă asigur că acea persoană poate să-și ducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu.

Evident că, dacă acea comisie ar fi ajuns la concluzia că ar fi într-o problemă medicală gravă, atunci, evident că s-ar fi luat alte măsuri legale, inclusiv suspendarea din activitate, ca o anumită durată de timp. Intră în atribuțiile și competențele Consiliului Superior al Magistratului.

Reporter: Ați primit, să zicem pe românește, reclamații sau sesizări cu privire la atitudinea doamnei în instanță, pentru că acum este o adevărată tevatură cu privire la modul în care conduce ședințele de judecată într-o altă speță. Ați primit alte astfel de sesizări? S-a plâns cineva de activitateaa dumneaei?

Mariana Nicoleta Luciu: Eu, personal, nu am primit astfel de sesizare. Însă cunosc că dânsa a făcut obiectul mai multor cercetări disciplinare la sesizarea unor domni avocați, mă rog.

Prin urmare, ar fi fost sancționată, la un moment dat, disciplinar, după o astfel de sesizare. Practic, procedura este: atunci când un justițiabil, altcineva, face o sesizare la capacitatea, la comportament, la conduita unui anumit magistrat, noi suntem obligați să înaintăm toate acele sesizări către Inspecția Judiciară, singura abilitată să dispună începerea cercetării disciplinare și, mă rog, să ajungă la o concluzie într-un fel sau altul.

Singurul fapt pe care îl cunosc este că da, au fost una sau două astfel de cercetări disciplinare, în afară de cea inițiată chiar de către mine, în calitatea de conducător, de către instanță, tot raportat la unele abateri disciplinare prevăzute de lege, care existau și-n forma de la acel moment și se regăsesc și în forma legii actuale.

Și s-a făcut o astfel de cercetare disciplinară, dar nu s-a aplicat nicio mă măsură, cum v-am spus, pentru că doamna judecător s-a prevalat de faptul că ar avea o problemă medicală și, practic, cumva, înțeleg că s-a concluzionat.

Eu nu am avut raportul efectiv cu toate datele, ci doar concluziile acelui raport. Probabil că, pe undeva, s-a subînțeles că ar fi o problemă medicală.

Drept urmare, și eu, după ce am primit acele concedii medicale repetate și am considerat că se impune să facem o evaluare din punct de vedere medical, am încercat cumva și să degrevez activitatea, tocmai pentru a cumva, reintegra și a încerca să... mă rog, să ajutăm cumva pe doamna în cauză.

Reporter: Am înțeles, deci deduc din această discuție că toate aceste aspecte pe care le-am discutat sunt cunoscute atât de Inspecția Judiciară, cât și de CSM, cât și de Ministerul Justiției. Deci cele trei instituții care sunt la curent cu aceste probleme, apărute pe traiectul profesional al doamnei Popoviciu.

Mariana Nicoleta Luciu: Cel puțin la nivel de Inspecție Judiciară, pentru că aceste sesizări există, aceste cercetări există. Adică sunt reale, nu sunt inventate sau...

Reporter: Considerați că doamna Popoviciu este un om apt pentru activitatea pe care o desfășoară?

Mariana Nicoleta Luciu: Acum, în calitatea mea de fost magistrat, aș dori să vă pot răspunde. Din păcate, eu nu pot să vă dau dumneavoastră un răspuns sau să emit opinie în acest punct de vedere, pentru că singurii care ar avea competență și autoritatea să dispună în acest sens este Consiliul Superior al Magistraturii.

Ori Consiliul Superior al Magistraturii poate să facă demersuri într-un fel sau altul, cu atât mai mult, dacă există și o sesizare, s-a inițiat o cercetare disciplinară de către Inspecția Judiciară.

Și sunt singurii care pot să ajungă la o atare concluzie.

Din punct de vedere medical, la fel, doar pe baza emiterii unei opinii avizate de către o comisie de specialitate se poate stabili dacă o persoană este aptă din punct de vedere medical sau nu.

Tind să cred că este un caz izolat, adică nu ar trebui să generalizăm aceste planuri, dar ar trebui, totuși, cineva, organele abilitate, să se aplece cumva mai mult asupra unor astfel de situații și pe viitor să nu mai vedem astfel de derapaje.

Reporter: Dar având o cerere de revizuire pe peste șase luni, mie îmi indică niște probleme serioase. Dădea semne să aibă probleme serioase? Adică, nu știu, nu se putea concentra sau... Pentru că am văzut-o când a fost la CSM și a stat în fața presei două minute fără să spună nimic. N-a înțeles nimeni exact ce se întâmpla cu ea.

Mariana Nicoleta Luciu: Cred că doar o comisie de specialitate poate să răspundă la această întrebare, în baza unei evaluări serioase asupra oricărei chestiuni de această natură, pentru că, din punct de vedere și psihologic și al limbajului non-verbal, practic, un om poate avea diferite tipuri de comportament.

Nu suntem specialiști. Cu atât mai mult, eu nu pot să îmi permit să avansez o astfel de opinie. Sau singurii care ar fi în măsură consider că sunt cei din cadrul comisiei de specialitate din subordinea Ministerului Justiției care pot să dea un răspuns la această chestiune.

Nu este singura persoană care s-a îndoit de capacitate în munca magistratei Popoviciu. Mai mulți avocați care au trecut prin instanța din Ineu s-au lovit de atitudini cel puțin nepotrivit de similare cu cele manifestate la Mangalia recent.

Nicolae Căscătău, avocat din Ineu: Am reclamat faptul că avea un comportament neadecvat, execrabil, pot să spun, față de toate persoanele, atât de părțile din dosare, cât și față de avocații care pledau în sala de judecată, la Ineu, orașul din județul Arad.

Și pentru acest motiv, la un moment dat, am luat decizia de a-i face o sesizare. Practic, am făcut trei sesizări: una la președintele judecătoriei care, la momentul respectiv, era doamna Mariana Luciu, una la Tribunalul Arad și una la Inspecția Judiciară.

În urma sesizărilor pe care le-am făcut, Inspecția Judiciară ne-a comunicat pe 32 de pagini răspunsul față de sesizarea mea. S-a concluzionat că deși avea o atitudine foarte urâtă față ce-n sala de judecată, râdea, ei au considerat că nu sunt chestii care să aducă atingere actului de justiție sub nicio formă.

Dacă Ioana Ancuța Popoviciu a depășit sau nu acele episoade, doar medicii specialiști pot stabili.

Din 2023, ea s-a mutat la Ineu, la Mangalia. Cert este că, la nivelul Inspecției Judiciare, la nivelul CSM, dar și la nivelul Ministerului Justiției s-au comunicat aceste aspecte și nimeni nu a considerat că magistratul ar trebui să facă un pas înapoi.

Ba mai mult, chiar și după cel mai recent episod consumat în procesul 2 Mai, CSM a zis că Popoviciu poate judeca în continuare.

Și, în aceste condiții, își poate vedea liniștită atât de activitatea profesională, cât și de manifestările personale.

Magistrata își manifestă fără perdea afecțiunea față de diverse persoane publice.

În aceste condiții, se ridică totuși o întrebare de bun simț: cine și de ce își dorește cu atâta tărie ca această doamnă să rămână în magistratură, deși se ridică atât de multe dubii cu privire la integritatea sa psihică, dar și profesională?